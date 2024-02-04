Что за скандал с Кологривым и Гордоном случился на шоу «Закрытый показ»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», покинул съемки программы «Закрытый показ» телеведущего Александра Гордона на Первом канале. Какие известны последние новости о скандале?

Почему разругались Гордон и Кологривый

На Первом канале 3 февраля вышел эфир программы «Закрытый показ», на котором обсуждали драматический триллер «Подельники» с Павлом Деревянко в главной роли. В студии среди приглашенных лиц был и Никита Кологривый. Он первым сказал свое мнение насчет картины.

«Я считаю, что кино про наше сознание, про наш быт и про последствия, которые в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, которые возникают из-за нужды определенной. Я это увидел так в кино», — отметил актер.

Гордон раскритиковал представление Кологривого о фильме и заявил, что после его описания ни за что бы не пошел на «Подельников». Ведущий попросил актера «в двух словах» рассказать, в чем заключается история, показанная в картине.

«Мы ж на шоу, хотите я вам в трех словах вообще всю передачу закончу?» — ответил артист.

Затем Александр Гордон заявил, что сам будет решать, «чего хотеть, а чего не хотеть», и добавил: «Просто ответьте на вопрос и все».

«Что у нас здесь, тоталитаризм или что? Нет, я вас спрашиваю сейчас. „Давайте я буду хотеть...“», — продолжил Кологривый.

После этого ведущий программы поинтересовался у Кологривого, хочет ли тот поссориться в эфире, и заверил, что может это сделать.

«Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий. Значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос. Если нет, вас никто не держит», — продолжил Гордон.

Следом Никита Кологривый поблагодарил собеседника и уточнил, может ли он покинуть съемки. Получив от Александра Гордона положительный ответ, актер встал со своего места со словами «я с вами диалог не найду». Перед уходом из студии он также заявил ведущему, что они еще увидятся у него в гостях, однако Гордон усомнился, что примет приглашение на эту встречу.

«Какой ты хороший, блин, смелый такой», — добавил Кологривый и покинул студию.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Александр Гордон

Что сказал Гордон после ухода Кологривого

После ухода Никиты Кологривого из студии программы «Закрытый показ» Александр Гордон напомнил, что является ведущим авторского шоу, где последнее слово всегда будет за ним.

«Вы знаете, я даже сейчас не требую поддержки или осуждения своих действий. Так было и так будет всегда. Это авторское шоу. Здесь я решаю, кто за, кто против», — резюмировал Гордон.

Присутствующий на эфире режиссер фильма «Подельники» Евгений Григорьев, комментируя перепалку между ведущим и актером, отметил, что «Саша [Гордон] делает блестяще все».

Никита Кологривый произошедший на съемках передачи скандал никак не комментировал.

Какие еще известны скандалы с Никитой Кологривым

В январе коллеги актера рассказали СМИ, что он употребляет запрещенные вещества и унижает женщин-ассистенток на съемках.

«Во-первых, употребляет на съемках как не в себя разные виды препаратов. Во-вторых, выбирает из киношного персонала жертв, за которых никто заступиться не может (как правило, это женщины-ассистентки), и вымещает на них всю злость — орет, унижает и так далее», — сообщили источники Telegram-канала iGustal.

Также Кологривый неоднократно нелестно высказывался о коллегах. Он подверг критике идею, что можно стать профессиональным актером без соответствующего образования. В этом контексте он упомянул Александру Бортич. Кроме того, он раскритиковал Данилу Козловского, заявив, что на актера просто надели костюм и сказали, как разговаривать в картине «Духless». Вдобавок артист считает Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского переоцененными актерами.

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