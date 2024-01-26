Поддержка СВО, съемки в Крыму: как Кологривый стал врагом Украины

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Никита Кологривый

Звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Как российский актер внезапно стал врагом Украины?

За что Кологривого внесли в базу «Миротворец»

Популярного российского актера внесли в базу украинского сайта «Миротворец». В карточке указано, что Кологривый придерживается антиукраинской позиции и обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Среди причин внесения артиста в базу также указано «сознательное нарушение границ Украины».

Датой внесения Кологривого в базу значится 29 декабря 2023 года. На сайте размещены личные данные артиста, ссылки на его социальные сети, а также информация о его экс-супруге — актрисе Александрине Питиримовой.

Что Никита Кологривый говорил об СВО

Актер высказался в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в российской спецоперации на Украине. В частности, 22 января в Сети появилось видео с участием Кологривого, на котором тот обратился к российским бойцам, находящимся на передовой. Как писал Telegram-канал Daily Storm, ролик с большой долей вероятности был записан летом 2023 года на съемках ремейка фильма «В августе 44-го».

«Вот мы играем сейчас военное время, мы играем ваши судьбы. Стараемся сделать это честно. Мы благодарны вам за то, что можем в безопасности заниматься нашим творчеством, нашей профессией, а эту безопасность обеспечиваете нам вы на передке. Большое спасибо, что вы там занимаете наши места. Будем стараться сделать кино, чтобы вам оно понравилось. Чтобы мы ни в коем случае никого не обманули и никаких ложных событий и эмоций не показали. Будьте здоровы, ждем вас домой!» — сказал Кологривый.

После этого писатель Захар Прилепин пригласил актера на передовую и пообещал помочь организовать поездку.

«Никит, спасибо на добром слове, но можно даже не ждать, а к братьям и бойцам съездить в гости. Мы организуем. Дай знать», — написал Прилепин в своем Telegram-канале.

Пока Кологривый не отреагировал на предложение писателя.

В 2022 году актер принял участие в съемках сериала «Черная весна», проходивших на территории Крыма. Кологривый сыграл в картине одну из главных ролей — Гену Зуева, небольшого криминального авторитета, ставшего «старшим» над пацанами и занимающегося дилерством.

Фото: Пресс-служба Wink Никита Кологривый

Что будет с Кологривым после внесения в базу «Миротворец»

«Миротворец» — сайт, который существует с 2014 года и публикует данные людей, причастных, по мнению украинской стороны, к конфликту в Донбассе. База позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».

Политолог Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, считает, что «Миротворец» — место сведения счетов с неугодными Киеву людьми. По его мнению, попадание в этот реестр зачастую угрожает жизни, поскольку является негласным руководством к действию для различных националистически настроенных лиц.

«Это довольно гадкая публичная украинская площадка, в свое время тут публиковали персональные данные тех или иных неугодных лиц, я имею в виду тех, кто активно выступал против того безобразия, что сегодня происходит на Украине. <...> Публикация на „Миротворце“ для определенного количества невменяемых и дезориентированных националистов на Украине — это руководство к действию. И какие-то данные, в том числе фотографии, позволяют какому-нибудь подонку при встрече пырнуть неугодного человека ножом», — сказал Мартынов в разговоре с aif.ru.

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