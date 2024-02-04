Последние новости шоу-бизнеса 4 февраля: что с Лолитой, SHAMAN, Бузовой

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Певица Лолита Милявская лишилась более 22 млн рублей из-за отмены концертов в Московской области, а друзья телеведущей Ольги Бузовой рассказали о ее богатом поклоннике. Что сейчас с SHAMAN, какие известны последние новости российского шоу-бизнеса на сегодня?

Какие последние новости известны про Лолиту

Певица Лолита Милявская после отмены концертов в Московской области из-за ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой лишилась более 20 млн рублей, сообщает Telegram-канал Readovka.

«За вычетом расходов на аренду помещений, стоимость которой варьируется от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, итоговая сумма, которую могла бы заработать певица, составляет более 22 млн рублей. Хотя Милявская и заявляла, что не расстроена из-за отмены своих концертов, складывается впечатление, что после скандала кубышечка звезды все же знатно опустела», — говорится в сообщении канала.

В период отсутствия концертов Лолита стала больше времени уделять семье — матери и дочери. Также артистка взялась за ремонт, она своими руками перекрасила потолок в одной из комнат и ванной.

Какие последние новости известны про SHAMAN

SHAMAN (Ярослав Дронов) находится во всероссийском туре «Я русский». В текущем месяце у артиста запланированы концерты в Екатеринбурге (4 февраля), Тюмени (5 и 6 февраля), Кургане (8 февраля), Челябинске (9 февраля), Красноярске (24 февраля), Новосибирске (25 февраля), Омске (26 февраля).

Пару дней назад певец выступил в Нижнем Тагиле перед сотрудниками Уралвагонзавода. Перед концертом SHAMAN пообщался с сотрудниками предприятия лично. Певцу подарили макет танка и футболку с принтом техники, производимой на заводе.

Ранее появилась информация, что Дронова проверят на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), но официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что информация о проверке — вброс. Она подчеркнула, что у полиции нет вопросов «ни к самому Ярославу, ни к его творчеству».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Какие последние новости известны про Бузову

Певица и телеведущая Ольга Бузова приступила к записи проекта о нравственности «Это нормально?» с Дмитрием Дибровым. Она разместила в личном блоге фрагмент со съемок шоу. В подписи к ролику артистка указала, что счастлива заниматься любимым делом и быть востребованной творческой единицей.

Также Бузова разместила пост в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой после того, как Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал спортсменку за нарушение антидопинговых правил.

«Уверена, что подачка американским спортсменам никогда не принесет ничего хорошего. Каждый взгляд на такую медаль будет напоминать им о том, как подло они подставили 15-летнюю девочку (на момент выступления), ничего не доказав. Камила, просто знай, что вся страна сейчас за тебя, за всех наших спортсменов», — написала Бузова.

В конце января Ольга Бузова отпраздновала свое 38-летие. По данным KP.RU, артистке по случаю праздника тайный поклонник подарил минивэн Mercedes-Benz XL 300 V-класса, стоимость которого доходит до 40 млн рублей.

«Машину Бузовой подарил 36-летний миллионер. Они познакомились более пяти лет назад в ресторане. Мужчина тогда еще только начинал карьеру, работал на серьезной должности в банке. Влюбился в Ольгу и подарил ей очень дорогие серьги с бриллиантами. Но Бузова спокойно отнеслась к подарку, презент взяла, но взаимностью мужчине не ответила. Они потеряли друг друга из виду на несколько лет. Полтора года назад этот мужчина, недавно сколотивший миллионное состояние на криптовалюте, снова начал ухаживать за Ольгой», — рассказали друзья Бузовой.

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