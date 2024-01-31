Ургант, замена Хаматовой, поддержка СВО: как сейчас живет Полина Агуреева

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Полина Агуреева

Заслуженная артистка России Полина Агуреева обрела популярность благодаря съемкам в фильмах «Ланцет», «Жизнь и судьба», «Ликвидация». Как сейчас складывается карьера и жизнь актрисы, какие последние новости известны о ней?

Чем сейчас занимается Полина Агуреева

Полина Агуреева живет в Москве и служит в театре «Мастерская П. Фоменко». Она задействована в спектаклях в качестве ведущей актрисы, а также является режиссером постановки «Живые и мертвые», премьера которой состоялась в прошлом году в театре им. Гоголя.

В 2023 году артистка снялась в главной роли в комедии «Меньшее зло» и психологическом триллере «Балет». Также Агуреева озвучила сцены в фильме «Мустай», заменив голос народной артистки РФ Чулпан Хаматовой, которая покинула Россию на фоне СВО. Она также приняла участие в митинг-концерте «Спасибо защитникам Отечества» в «Лужниках».

В ноябре стало известно, что Полина Агуреева снялась в режиссерском дебюте журналиста Николая Солодникова. В ленте также принял участие телеведущий Иван Ургант. Сюжет картины на настоящий момент неизвестен, съемки проходили в Санкт-Петербурге и Новгородской области.

В марте прошлого года Полина Агуреева была внесена в санкционные списки Латвии. По словам артистки, ей «все равно» на запреты со стороны иностранных государств.

Как Полина Агуреева относится к СВО

Актриса поддерживает действия российской власти и считает, что спецоперация была неизбежна.

«Быть с Россией — это быть с людьми, которые сейчас идут на СВО, поддерживать государство, потому что мы проживаем сейчас страшную трагедию с братской нам страной Украиной, над которой произвели кровавейший эксперимент, но этот эксперимент произвели не мы, и мы просто пытаемся сейчас спасаться», — заявила она в «Антонимы».

Из-за позиции по СВО с актрисой прекратили общение многие артисты. Полина Агуреева ездила в Донбасс с выступлениями. Вместе с коллегами по театру она все заработанные средства передала местным жителям. Также она получила предложение выступить на передовой.

«Из-за моей позиции многие отказались играть со мной в спектакле. Да, со мной не общаются близкие люди, но я свою матушку Русь всегда буду защищать. Каждый раз, когда туда еду, всегда боюсь, потому что у меня ответственность за детей. Меня часто зовут на передовую, но туда мне пока ехать страшно, возможно, чуть позже себя преодолею», — рассказала актриса.

Что известно о личной жизни Агуреевой

Актриса с 2003 по 2007 год была замужем за режиссером Иваном Вырыпаевым. В этом браке родился сын Петр. Сейчас Агуреева вместе с наследником не поддерживает общение с бывшим мужем, в том числе из-за разных взглядов на спецоперацию.

«У них и с сыном нет системы близких отношений. Они видятся раз в полгода. Петя как-то озвучил ему нашу позицию, что мы всей семьей поддерживаем спецоперацию, и Иван отреагировал на это очень болезненно. Сказал, что мы все зомбированы. Он считает, что нацизма на Украине нет, это все фейк. И поэтому нас он называет зомби», — объяснила она в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

В 2013 году Полина Агуреева вышла замуж за коллегу Федора Малышева, который моложе ее на 15 лет. Актер растит первенца супруги как родного сына, также у пары есть общий ребенок Тимофей.

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