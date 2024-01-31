Турция, отъезд из РФ, критика СВО: куда пропал телеведущий Глеб Пьяных

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Глеб Пьяных

Журналист Глеб Пьяных (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал из России в Турцию в 2022 году. В чем причина его отъезда, что известно про личную жизнь телеведущего?

Чем известен Пьяных

Глеб Пьяных родился 15 апреля 1968 года в Москве. В 1985 году он поступил на физфак МГУ, но через год решил уйти в армию.

После службы Пьяных вернулся в МГУ и перевелся с физфака на факультет журналистики. Окончил его в 1992 году.

Известность он получил как телеведущий — в 2001 году его пригласили в программу «Главная тема». Позже он вел передачи «Вести+» на канале РТР и «Программу Максимум» на НТВ.

После закрытия «Программы Максимум» Пьяных работал в проектах «И снова здравствуйте», «Остров», «Анатомия дня», «Итоги дня», «Битва шефов».

В 2018 году телеведущий создал YouTube-канал «Дом за год», где разоблачал застройщиков и давал советы.

У журналиста есть много наград, в том числе премия ТЭФИ.

Что известно о личной жизни Пьяных

Первой супругой Глеба Пьяных была Наталья Шерстенникова. В браке родились трое детей: сыновья Иван и Степан и дочь Татьяна.

В 2013 году журналист женился на корреспонденте Элле Бойко. Она подарила Пьяных сына Егора и дочь Ульяну.

Что за долг накопился у Пьяных

У Глеба Пьяных есть штраф в размере двух миллионов рублей. По его словам, задолженность появилась из-за нечестного хозяина поселка, который поднял арендную плату.

В 2013 году журналист купил часть земли и построил несколько коттеджей, надеясь выгодно продать их, но в итоге ничего не вышло.

Почему Пьяных уехал из России

Глеб Пьяных в 2022 году осудил проведение спецоперации и заявил, что «она никому не нужна». Также он сравнил происходящие события с «историей Гитлера».

В начале марта 2022 года Пьяных с семьей уехал в Стамбул и назвал себя беглецом. В интервью Ксении Собчак он отмечал, что изначально не планировал уезжать из России.

При этом жена телеведущего Элла Бойко отмечала, что рада переезду. По ее мнению, в Москве ее супругу оставаться было небезопасно.

«Детей в этой ситуации безумно жалко, они тоскуют по дому. Не факт, что мы навсегда в Стамбуле», — сообщила она.

В декабре 2022 года Минюст включил Пьяных в список иноагентов.

Что Охлобыстин говорил про Пьяных

Актер Иван Охлобыстин заявлял, что злится из-за поведения Глеба Пьяных.

«Очень смешной Пьяных. Тварь злобная, конечно. Я его знаю тысячу лет, и всегда он меня пугал. Его вечно интересовала всякая грязь. Вот он хороший журналист, дотошный, находит документы, какие надо, но ни один его материал расследовательский не сделал ни одного человека счастливым. Он порушил столько биографий для того, чтобы сделать ярко это все», — высказывался артист.

Читайте также:

Алкоголь, отношения с Варнавой, Первый канал: где сейчас Дмитрий Хрусталев

Армия, Италия, кулинарное шоу: куда пропал телеведущий Антон Зайцев

Киркоров, слухи о болезни, уход с Первого канала: как живет Андрей Малахов