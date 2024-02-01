Песня в поддержу Путина, пропаганда ЛГБТ: последние новости о SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) недавно стал доверенным лицом президента РФ Владимира Путина. Запишет ли он песню в поддержку российского лидера, почему его творчество проверяли на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена)?

Запишет ли SHAMAN песню в поддержку Путина

Артист рассказал, что пока не планирует записывать песню в поддержку президента. По словам музыканта, если песни пишутся на заказ, это всегда чувствуется.

«Поэтому песня только от сердца и от души дойдет до человеческого сердца, заставит его биться в унисон. Специально там подгадать что-то или сделать и сделать это так, чтобы это стало известным, песней в форме хита, ну конечно, этого не существует», — сказал SHAMAN в интервью РИА Новости.

Вместе с этим Дронов намерен отправиться в тур по новым регионам РФ. Певец периодически бывает в Малороссии, но даты ближайшей поездки назвать отказался в целях безопасности.

SHAMAN подчеркнул, что не будет использовать свои шоу в качестве инструмента агитации, поскольку для этого есть специальные мероприятия. SHAMAN также объяснил, почему стал доверенным лицом Путина.

«Потому что сейчас такое непростое время. И не только нашей страны, но и всего мира. Владимир Путин ведет страну к победе, нужно его поддержать», — сказал музыкант.

Что известно о проверках SHAMAN на пропаганду ЛГБТ

31 января Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что активист Ян Коробков написал заявление с просьбой проверить певца SHAMAN на пропаганду ЛГБТ. Он обратил внимание, что музыкант наносит макияж во время съемок.

«В кадре Дронов Я. Ю. поет следующие строки: „Я русский!“ Таким образом, создает образ русского человека как гомосексуала, который порочит многомиллионную национальность самой большой страны в мире, на которую тлетворно влияет западная культура, где разрешены однополые браки и сексуальные акты», — говорилось в опубликованном Telegram-каналом обращении Коробкова.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что информация о проверке — вброс. Она подчеркнула, что у полиции нет вопросов «ни к самому Ярославу, ни к его творчеству», и пожелала артисту творческих успехов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В беседе с Telegram-каналом SHOT SHAMAN отметил, что у него плотный гастрольный график и он постоянно занят выступлениями на концертах. Музыкант добавил, что слушателям виднее, есть ли в его композициях что-то запрещенное.

Правда ли, что песни SHAMAN разбирают в вузах

Студенты Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) на семинаре провели разбор хита SHAMAN «Я русский». Записи с занятий появились в Сети: на кадрах видна часть обсуждения, где педагоги спрашивают у студентов значение ключевых фраз из текста песни.

Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», занятие проводилось в рамках курса «Основы российской государственности», который ввели в образовательных учреждениях в 2023 году. Студенты прослушали композицию, после чего преподаватель резюмировала, что именно в простоте заключается гениальность композиции. Преподаватели отметили, что в этой песне множество образов, «выражающих российскую идентичность», поэтому она и была выбрана.

Где сейчас SHAMAN

Певец находится во всероссийском туре «Я русский». Ближайшие выступления SHAMAN запланированы в Перми (1 февраля) и Нижнем Тагиле (2 февраля), Екатеринбурге (4 февраля), Тюмени (5 и 6 февраля), Кургане (8 февраля), Челябинске (9 февраля), Красноярске (24 февраля), Новосибирске (25 февраля), Омске (26 февраля), Москве (9, 10 марта), Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30 марта), Ростове-на-Дону (2, 3 апреля) и Таганроге (6 апреля).

Помимо концертов в рамках гастролей, летом он споет на праздничном концерте в честь 95-летия Магнитогорска. По предварительной информации, выступление SHAMAN обойдется бюджету региона в 15 млн рублей.

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