Филипп Киркоров: последние новости 4 февраля, где сейчас, слухи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров уехал в США после «голой» вечеринки. Какие еще последние новости о нем известны на сегодня, зачем поп-король отправился в Америку, лишат ли его звания народного артиста России?

Куда уехал Киркоров после «голой» вечеринки

Филипп Киркоров посетил концерт певицы Мадонны в Нью-Йорке. Его заметили около спортивного комплекса Madison Square Garden, где 22 января проходило шоу исполнительницы.

В руках у Киркорова были полные пакеты мерча Мадонны. Компанию ему составил его новый директор Максим Ситник, уроженец Донбасса. Он освещает поездку в соцсетях и часто упоминает Россию.

«Где бы я ни находился, мне везде хорошо. Но мой дом там, где моя семья. Это Россия. Уже скучаю по вам, братья мои. И жду встречи с мамулей», — написал Ситник в микроблоге.

При этом, по данным MK.RU, Киркоров не собирается оставаться в США надолго. По информации издания, певец мог уже вернуться в Россию.

«В тусовке уверены, что задерживаться в США Киркоров не станет. По некоторым данным, Филипп уже мог тайно вернуться в Россию. Певец надеется, что скоро его бойкот на ТВ закончится. А пока он планирует периодически посещать в Москве светские мероприятия, чтобы не забыли», — отметили журналисты.

Почему Киркоров уехал в США

Шоумен и экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев заявил, что Филипп Киркоров уехал в США для того, чтобы решить вопросы с недвижимостью. Речь идет о вилле артиста в Майами, которую он переписал на своих детей.

«Дело в том, что он переписал дом, который у него находился в Майами и, кстати говоря, дорого стоит, на своих детей», — сообщил Солнцев.

При этом, по словам шоумена, стоимость переоформления дома в Майами составила всего $10.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Лишат ли Киркорова звания народного артиста

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что в ближайшее время в Госдуме пройдет круглый стол по вопросу лишения российских знаменитостей званий народного и заслуженного артиста из-за неприемлемого поведения. На это заседание он пригласил певца Филиппа Киркорова.

При этом Бородин считает, что певец не придет на мероприятие.

«В ближайшее время будет целое заседание комитета по культуре, ведем переговоры, обсудим, что мы видим, как они видят, какие нужно внести поправки. Попробуем пригласить Киркорова, но, думаю, этот негодяй туда не придет. То, что они здесь пропагандируют — я имею в виду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), — в этом вопросе тоже нужно ставить жирную точку и привлекать к ответственности, потому что у нас есть соответствующий закон. Для этого у нас есть все инструменты», — высказался он NEWS.ru.

Бородин добавил, что основную роль в вопросе лишения почетных званий сыграла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.

Он также напомнил, что петиция против Киркорова набрала 100 тысяч голосов, а на мероприятие лично обратил внимание президент России Владимир Путин.

Однако музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что, исходя из высказываний депутатов Госдумы, Филиппа Киркорова и Диму Билана не лишат званий народного и заслуженного артиста соответственно из-за неприемлемого поведения. По его мнению, отбирать почетные награды стоит у тех знаменитостей, кто допустил антироссийские высказывания и публично унизил органы власти и народ.

«Что касается Киркорова и Билана, судя по высказываниям депутатов комитета по культуре, до этого не дойдет. А вот когда есть антироссийские высказывания, начинают рвать российский паспорт, публично унижать органы власти и народ, недобросовестно относиться к нашей стране, критиковать, вот здесь возникает вопрос, зачем таким гражданам носить звание заслуженного или народного артиста России, если ему не нравится наша страна и люди, для которых он работает. Вот здесь, мне кажется, можно подумать, чтобы лишать званий за подобные деяния», — объяснил Рудченко NEWS.ru.

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