«Народ устал от Киркорова»: Лавров рассказал, на cколько пропадет певец Продюсер Лавров: Киркорова могут вернуть на сцену через два года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филиппа Киркорова могут вернуть на сцену через два года, небольшой период отдыха пойдет ему на пользу, так как публика немного устала от «поп-короля», заявил NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он добавил, что возвращение не станет для певца проблемой, поскольку практически каждая его песня — это хит.

Я надеюсь, что все-таки наше правительство годика через два станет мягче и разрешит Киркорову хотя бы кассовые концерты, пусть даже не появляться на ТВ, а хотя бы кассовые концерты. Мне кажется, народ от него немножко устал. Ему даже на пользу это пойдет. Если его сейчас не будут показывать два года, то он потом еще больше денег заработает, — сказал Лавров.

Продюсер добавил, что возвращение певца на сцену несомненно будет ярким, фееричным, Киркорова ждут аншлаги, потому что почти каждая его песня — это стопроцентный хит. Лавров также отметил, что два года без сцены для артиста — это «не так уж много».

После участия Киркорова в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой выступления певца в сборных концертах отменяют. Бойкот Киркорову продлили до марта. Артист прилетел в США, где посетил концерт Мадонны, и, как пишет «Московский комсомолец», не собирается оставаться в Штатах надолго и уже скоро вернется в Россию.

Ранее музыкант Юрий Лоза рассказал, что пассажиры метро в Москве настолько заняты своими мобильными телефонами, что не заметят появления в вагоне любой звезды, включая Филиппа Киркорова. Исполнитель хита «Плот» пояснил, что стал пенсионером в 60 лет и с тех пор бесплатно ездит на троллейбусе и метро.