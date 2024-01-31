Продюсер оценил шансы Киркорова потерять звание народного артиста Продюсер Рудченко сомневается, что Киркорова лишат звания народного артиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исходя из высказываний депутатов Госдумы Филиппа Киркорова и Диму Билана не лишат званий народного и заслуженного артистов соответственно из-за неприемлемого поведения, предположил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, отбирать почетные награды стоит у звезд, допустивших антироссийские высказывания и публично унижавших органы власти и народ.

Что касается Киркорова и Билана, судя по высказываниям депутатов комитета по культуре, до этого не дойдет. А вот когда есть антироссийские высказывания, начинают рвать российский паспорт, публично унижать органы власти и народ, недобросовестно относиться к нашей стране, критиковать, вот здесь возникает вопрос, зачем таким гражданам носить звание заслуженного или народного артиста России, если ему не нравится наша страна и люди, для которых он работает. Вот здесь, мне кажется, можно подумать, чтобы лишать званий за подобные деяния, — сказал Рудченко.

По мнению продюсера, необходимо четко понимать, что такое «неприемлемое поведение», и аккуратно подходить к этому понятию. К примеру, не следует забирать заслуженных званий за неприемлемое поведение из-за состояния здоровья в старости, считает собеседник.

Нужно очень аккуратно подходить к этой терминологии. Например, народный артист в почтенных годах из-за какого-то психического возрастного отклонения может себя неприемлемо вести для общества, при этом он заслужил звание. Как его забирать? —добавил Рудченко.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил Госдуме разработать и внести законопроект о возможности лишения званий заслуженного и народного артиста из-за неприемлемого поведения. В соответствии с этим документом Филиппа Киркорова и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут лишить звания народного артиста РФ. Такая же участь грозит актрисам Лии Ахеджаковой и Чулпан Хаматовой.