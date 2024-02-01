«Огребает за всех»: продюсер Лавров об «отмене» Киркорова Продюсер Лавров: суперстар Киркоров отдувается за всех гостей «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров отменой концертов и бойкотом на ТВ отдувается за всех гостей «голой вечеринки» как самая яркая звезда из присутствовавших на скандальном мероприятии, заявил NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он добавил, что ему очень жаль Филиппа, потому что он на самом деле хороший артист.

Это как два брата поссорились, а достается в семье всегда старшим. Почему? Потому что старший брат, вроде как должен был сам этого не делать и младшему запретить. Так и здесь. Киркоров из всех, кто был на вечеринке Ивлеевой, я считаю, самая яркая звезда. Вот ему и устроили публичную порку, — сказал Лавров.

Продюсер добавил, что Киркоров сейчас «огребает» за всех, хотя он хороший артист. По словам продюсера, народ любит Киркорова, и у него большая армия фанатов.

Филипп точно никогда не будет сбитым летчиком, — заявил продюсер.

После участия Киркорова в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой выступления певца в сборных концертах начали отменять. Бойкот Киркорову продлили до марта. Тем временем артист прилетел в США, где посетил концерт Мадонны. Как пишет «Московский комсомолец», певец не собирается оставаться в Штатах надолго и уже скоро вернется в Россию.

Ранее Лавров предположил, что Филиппа Киркорова могут вернуть на сцену через два года. По его словам, небольшой период отдыха не повредит певцу, публика по нему соскучится, он вернется на сцену с аншлагами и заработает еще больше, чем раньше.

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