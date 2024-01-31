Бородин пригласил Киркорова на заседание по лишению почетных званий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

В ближайшее время в Госдуме пройдет круглый стол по вопросу лишения званий народного и заслуженного артиста из-за неприемлемого поведения, рассказал NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. На это заседание он пригласил певца Филиппа Киркорова. В то же время Бородин выразил уверенность, что артист на него не придет.

Сегодня мы планируем провести в Госдуме круглый стол на эту тему. В ближайшее время будет целое заседание комитета по культуре, ведем переговоры, обсудим, что мы видим, как они видят, какие нужно внести поправки. Попробуем пригласить Киркорова, но, думаю, этот негодяй туда не придет. То, что они здесь пропагандируют, я имею в виду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), в этом вопросе тоже нужно ставить жирную точку и привлекать к ответственности, потому что у нас есть соответствующий закон. Для этого у нас есть все инструменты, — сказал Бородин.

Он подчеркнул, что ключевую роль в вопросе лишения почетных званий сыграла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Бородин напомнил, что петиция против Киркорова набрала 100 тысяч голосов, а на само мероприятие обратил внимание президент России.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества за распространение заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывы к антигосударственной деятельности. Новый закон также предусматривает возможность лишения почетных званий и наград.

Ранее Бородин предложил лишить актрису Лию Ахеджакову и певицу Аллу Пугачеву имущества в России. Он назвал артисток «рьяными предателями и русофобами». По словам главы ФПБК, если знаменитости продолжат дискредитировать РФ, то он будет требовать привлечения их к ответственности.