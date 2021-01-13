«Уволился отовсюду»: юморист Андрей Рожков нашёл себе новое призвание

https://static.news.ru/photo/56f647ba-5645-11eb-9e79-fa163e074e61_660.jpg Фото: rozhkovandrey_official/instagram.com

Артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков продолжает искать способы заработать на жизнь. В этот раз он сменил работу парковщика и стал лесником.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео, на котором гуляет по заснеженному лесу, и рассказал, чем привлекла его новая работа.

Надоело работать парковщиком. Пошёл в лес работать лесником. Хорошая работа. Вообще ничего не платят. Зато на свежем воздухе, — пошутил комик.

Рожков рассказал, что уже успел поймать лису. При этом артист продемонстрировал свою собаку породы сиба-ину. Он также посоветовал своим подписчикам выходить из дома в лес, так как на природе хорошо проводить время.

Уволился отовсюду, пошёл в лес, поймал лису. Всем хорошего настроения! — резюмировал актёр.

Рожков уже не первый раз рассказывает о том, как подрабатывает в пандемию. Ранее он рассказал, что из-за отсутствия концертов пошёл работать на парковку. При этом, по словам артиста, возвращаться к выступлениям он не планирует, писал NEWS.ru.