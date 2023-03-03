Ольга Бузова. Биография и личная жизнь Рассказываем историю головокружительного успеха Ольги Бузовой и её личной жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Получившая известность благодаря телевизионному шоу «Дом-2» Ольга Бузова сегодня — одна из самых успешных эстрадных артисток и второй по популярности блогер России с аудиторией почти 23 миллиона подписчиков.

В чем же феномен такого головокружительного успеха Ольги? Мы поделимся краткой биографией Ольги Бузовой, самыми интересными фактами из истории становления ее карьеры, а также новостями из личной жизни Бузовой сегодня.

Биография: детство и родители

Ольга Бузова родилась в городе на Неве (тогда еще Ленинграде) 20 января 1986 года. Ее отец — военнослужащий, мать — стоматолог. По национальности Ольга Бузова является русской.

Биография маленькой Оли начинается с того, что благодаря родителям в три года она уже умела читать и писать, а вскоре начала осваивать английский язык. Первоклашкой она стала в пять лет. Не все предметы поначалу давались ей легко. Несмотря на свой возраст, маленькая Оля все же смогла наладить контакт со старшими по возрасту товарищами, а позже и вовсе стала круглой отличницей.

Игорь и Ирина, родители Ольги Бузовой, представляли из себя образцовую интеллигентную семью — постоянно покупали любимой дочери книги, вкладывались в ее образование и водили на различные кружки, часто возили в различные путешествия. Однажды в день рождения дочери родители подарили ей фортепиано. Параллельно с занятиями музыкой Ольга ходила в детский шахматный клуб.

Фото: Anton Kuzyakin/Russian Look/Global Look Press Ольга Бузова

Родители в жизни Ольги Бузовой сыграли очень важную роль. По словам Ольги, они всегда воспитывали целеустремленность и независимость у ее и младшей сестры, следили за тем, чтобы девочки сами справлялись со сложностями, не слишком полагаясь на чью-то помощь.

Бузова уже с детских лет любила красиво наряжаться и мечтала о том, что, когда вырастет, станет актрисой. В 15 лет даже записалась в модельное агентство, но консервативные папа и мама сказали весомое нет карьере модели, и в итоге Ольга поступила после школы на географический факультет в главный университет Санкт-Петербурга. Диплом перфекционистка Ольга Бузова получила, конечно, красный. Съемки на телевидении не помешали и здесь стать отличницей.

Юный возраст и участие в проекте «Дом-2»

Начала свою телевизионную карьеру 18-летняя Ольга, оказавшись в самом первом составе участников нашумевшего реалити-шоу «Дом-2». Это случилось в 2004 году и стало судьбоносным событием в биографии Бузовой. В самый активный период съемок ей все-таки пришлось приостановить учебу в ВУЗе, и диплом Ольга Бузова защитила уже позже, в возрасте 24 лет.

Что интересно: на кастинг в шоу ее тайно записала младшая сестра Анна. Для Ольги это стало сюрпризом, и она воспользовалась этой возможностью заявить о себе. В это же время Ольгу Бузову пригласили работать в международное модельное агентство. Но, подумав, Ольга все же решила попробовать свои силы на телевидении. Это решение и стало впоследствии судьбоносным.

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press Ольга Бузова и Роман Третьяков

В реалити-шоу как участница Ольга пробыла около 4 лет. Ее первым партнером стал молодой парень Роман Третьяков, с которым они строили любовь 3 года и в итоге стали самой романтичной парой проекта. Позже Роман ушел из шоу, сославшись на усталость от постоянного внимания камер, и пара распалась.

Вскоре Ольга тоже захотела покинуть шоу, но продюсеры проекта не захотели отпускать одну из самых полюбившихся зрителям участниц и предложили ей роль соведущей. Бузова сразу же сказала да, и ее участие в съемках продолжилось уже в новом статусе.

После этого Бузова стала показываться и в других телевизионных развлекательных проектах. Так, например, в 2005 году Ольга вела теле- и радиошоу под общим лейблом «Роман с Бузовой», ради этого снова встав в пару с Третьяковым. Проект продлился чуть больше года.

Позже Ольга вела модную рубрику в утреннем телешоу, а параллельно стартовал еще один совместный с Романом проект под названием «Ребенок-робот», где Бузова и Третьяков под наблюдением камер заботились о жутковатой кукле-роботе в виде ребенка.

Пока шло шоу, Бузова засветилась и в других ТВ-программах: «Битва экстрасенсов», «Танцы со звездами», «Давай поженимся».

Следующий, 2008 год получился для Ольги Бузовой не менее продуктивным. Звезда шоу впервые примерила амплуа актрисы кино. Первым в киношной биографии Ольги Бузовой стал молодежный сериал «Универ». Ольга появилась в качестве камео в одном из эпизодов.

Съемками в кино Бузова не ограничилась, и уже 2010 году она была замечена на театральных подмостках. Дебют ее в качестве театральной актрисы случился в постановке «Медовый месяц», а чуть позже она сыграла в «Шикарной свадьбе». Обе пьесы были на извечную тему любовных взаимоотношений.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Ольга Бузова и Анастасия Стоцкая в постановке «Медовый месяц»

Благодаря активному участию в таком количестве проектов известность Ольги росла в геометрической прогрессии. На волне успеха Бузова выпустила свою первую книгу «Роман с Бузовой», где в соавторстве с Третьяковым делилась историей их телевизионной любви. Книга получила почетный титул «Лучший проект 2006 года».

Затем Ольга выпустила свою вторую книгу о стиле «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки», где поделилась своими секретами, как ухаживать за внешностью.

Личная жизнь Бузовой Ольги

Личная жизнь Ольги изначально была достоянием публики. За первыми отношениями с упомянутым Романом Третьяковым зрители могли понаблюдать в «Доме-2». А после, когда Роман покинул шоу по собственному желанию, у Ольги случились еще два коротких романа в рамках шоу. Первый был с одним из братьев Каримовых — Стасом, а второй — с красавчиком Алессандро Матераццо.

Перестав сниматься в шоу в качестве участницы, Бузова активно продолжала освещать перед публикой свою личную жизнь.

Так, в 2011 году в светских новостях промелькнули сплетни, что у Бузовой бурный роман с одним известным футболистом ФК «Локомотив». Футболистом оказался не кто иной, как Дмитрий Тарасов. На момент выхода новостей выяснилось, что Дмитрий уже был окольцован и у него подрастает маленькая дочка.

Поначалу Бузову обвиняли в том, что она оказалась разрушительницей семьи. Но Дмитрий выступил в ее защиту с заявлением, что они с первой женой на тот момент уже находились на грани развода.

Дмитрий довольно быстро предложил своей новой избраннице руку и сердце, и уже в июне 2012 года пара сочеталась законным браком. В свадебной церемонии и праздновании участвовали только самые близкие пары.

Ольга полностью посвятила себя построению семьи, и поначалу личная жизнь Бузовой складывалась довольно радужно. В этот период Ольга действительно гораздо реже появлялась на телеэкранах.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

Но, несмотря на все усилия, их браку не суждено было просуществовать долго, и уже через 4 года, в 2016 году супруги развелись. По самой распространенной версии поклонников и СМИ, Дмитрий изменял Бузовой с молоденькой вице-чемпионкой конкурса «Мисс Россия-2014», коей являлась Анастасия Костенко.

Развод Бузова переживала мучительно, коллеги по «Дому-2» делились, что в это время частенько видели звезду шоу-бизнеса на съемках заплаканной и нервозной.

Однако Бузова не стала ставить крест на своей личной жизни, и уже спустя год поползли новые слухи об очередной пассии Бузовой, а чуть позже участник «Дома-2» Роман Гриценко публично признался в том, что неравнодушен к Бузовой. В итоге Роман около года добивался внимания артистки, но сплетни об их возможном романе постепенно утихли.

2018 год ознаменовался для звезды телеэкранов крупным развлекательным шоу «Замуж за Бузову», где сердце Ольги должны завоевывать. Перед уже такими привычными для Бузовой камерами предстояло наладить свою личную жизнь и выбрать себе мужчину мечты из целых 15 кандидатов.

Фаворитом Бузовой стал бизнесмен Денис Лебедев, который в итоге и победил в шоу. Но пара довольно быстро распалась. Ольга аргументировала их расставание изменами избранника и плачевным финансовым положением, которое тот тщательно от Бузовой скрывал.

В 2019 году в личной жизни Ольги Бузовой появился новый избранник. Им стал музыкальный исполнитель Давид Манукян. Ольга по привычке рассказывала о своей любви поклонникам и на совместных фотографиях и видео выглядела очень счастливой.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Ольга Бузова и Давид Манукян

В январе 2021 года Манукян предложил Бузовой пожениться, и пара провела скромную свадебную церемонию на одном из Мальдивских островов. Однако семья долго не продержалась. Уже через пару недель после свадьбы Ольга опубликовала в своих соцсетях сообщение, что они с Давидом расстались.

Оправилась от расставания Бузова довольно быстро, и мае 2021 года стала известна ее новая пассия — певец Радий. А летом 2022 года сети забурлили новостями о новом романе Бузовой с банкиром Иваном Семеновым. Но в последнее время Бузова стала все же скрывать информацию о своей личной жизни, и новостей о том, в каком статусе их отношения сейчас, пока не появлялось.

Музыкальная карьера

Мультиталантливая Бузова решила покорить не только телевидение, но и музыкальную сцену. Ее дебютная песня была выпущена еще в 2008 году. Однако настоящий расцвет в роли певицы состоялся спустя 8 лет, в 2016 году, после скандального развода с Тарасовым. Первый сингл Ольги назывался «Под звуки поцелуев». Песня рассказывала о перипетиях любви и быстро заняла топовые строчки хит-парадов.

А немногим позже Ольга выпустила свой первый музыкальный альбом, в который вошел еще один быстро завирусившийся хит «Мало половин». В промежутке между гастролями продолжалась и работа над новыми песнями, и уже в 2018 году вышел второй музыкальный альбом Бузовой, который получил название «Принимай меня». После этого вышли еще несколько сольных треков певицы. На сегодня музыкальная биография Бузовой складывается более чем успешно.

Фото: Youtube Кадр из клипа «Мало половин»

Бизнес-начинания Ольги Бузовой

Первые шаги в роли бизнесвумен Бузова сделала в 2013 году, скооперировавшись со своей младшей сестрой Анной, с которой они открыли магазин бижутерии под названием Bijoux. У сестер зарегистрирована сеть магазинов Bijoux Room в разных городах России, продаются франшизы, однако в Сети можно встретить много отзывов о сомнительном качестве товаров, и магазины постепенно начали закрываться.

Еще одно начинание Ольги — модный бренд C&C by Olga Buzova, открытый при поддержке итальянских модельеров. Бизнес долго не просуществовал, и уже летом 2014 года модные бутики были проданы из-за невысокой прибыли.

В апреле 2018 года Ольга объявила еще об одном своем бизнес-начинании. Новый бизнес представлял собой криптовалюту под названием Buzcoin.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Презентация Buzcoin

В июне 2018 года открылись двери ресторана, который находился в самом в центре Москвы. Заведение называлось Buz FOOD, а интерьер был декорирован крупными изображениями дивы шоу-бизнеса.

Оба проекта также не просуществовали долго и вскоре были свернуты.

На сегодняшний день самый большой доход звезде приносит реклама различных товаров, рассчитанная на ее почти 23-миллионную аудиторию в соцсетях. Напомним: по информации журнала «Форбс», доходы Ольги Бузовой только по состоянию на 2017 год достигли почти 4 миллионов долларов.

Карьера с 2018 по 2023 год

Наряду с музыкальными гастролями певицы, работой над новыми треками и попытками построить любовь продолжается и работа в кино. Так, например, в биографии Бузовой есть кинокартины «Зомбоящик» (2018), «Чума!» и «Чумовой Новый год!» (2020), «Елки 8» (2021), «СамоИрония судьбы!» (2022).

Между киносъемками в 2019 году Ольга стала участницей одного из выпусков телевизионной игры «Форт Боярд». Во время испытаний звезде телеэкранов пришлось несладко, однако Бузова продемонстрировала типичные для Козерогов целеустремленность и волю.

В этом же году Бузова отметилась в шоу «Ледниковый период», где танцевала с Дмитрием Соловьевым. Несмотря на совсем небольшой опыт стояния на коньках, Ольга прошла через тяжелые тренировки и показала достойный результат, получив за старания зрительский приз.

В 2021 году Бузова засветилась в шоу «Маска», где скрывалась под розовой пантерой. Певица, однако, продержалась только до шестого выпуска.

Осенью 2021 года состоялась премьера экстремального телешоу «Звезды в Африке», где Ольга стала соведущей комика Михаила Галустяна. Этот же год отметился тем, что закончилась ее карьера в телешоу «Дом-2». Ольга Бузова написала своим подписчикам, что «Дом-2» навсегда останется в ее биографии очень важной вехой.

В 2022 году Бузова порадовала своих фанатов участием сразу в двух проектах. Это кулинарная передача «Звездная кухня» и 2-й и 3-й сезоны получившего хорошие зрительские отзывы телешоу «Звезды в Африке».

В январе 2023 года стартовал новый развлекательный телепроект под названием «Конфетка», где Ольга стала одним из членов жюри.

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