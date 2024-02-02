Травля Галкина, реанимация, «измена» с Воробей: как живет Евгений Петросян

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Евгений Петросян

Народный артист РСФСР Евгений Петросян ранее был постоянным гостем эфиров различных каналов, однако в последние годы почти не появляется на телевидении. Как живет юморист, что известно о его здоровье и личной жизни?

Что известно о здоровье Евгения Петросяна

В 2023 году юморист оказался в больнице. В мае СМИ сообщили, что Петросян попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Сам артист рассказал, что речи об экстренной госпитализации не идет, поэтому не стоит за него волноваться.

«Все в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники», — отмечал он в беседе с журналистами.

Позднее выяснилось, что Петросян оказался в больнице после после установки зубного импланта — из раны постоянно сочилась кровь. По данным StarHit, 1 мая артиста увезли на скорой в лор-отделение Боткинской больницы из-за диагностированного воспаления.

«27 апреля артист поехал в стоматологию на установку эндооссального импланта — он вживляется в кость челюсти. После процедуры стал жаловаться на непрекращающееся кровотечение из раны в нижней челюсти. За несколько дней состояние Евгения Вагановича ухудшилось — появились головокружение, озноб, дискомфорт в области груди и тошнота», — рассказал источник издания.

Несмотря на постоянные слухи о проблемах со здоровьем, артист позволяет себе употреблять алкоголь, отмечал Telegram-канал «НеМалахов». Например, в конце января 2024 года юмориста заметили сидящим в одиночестве за барной стойкой с большим бокалом пива.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Евгений Петросян

Как Галкин шутил над Петросяном

В марте 2023 года шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) высмеял 77-летнего юмориста, благодаря программам которого, как писал StarHit, когда-то сам стал известен как пародист. Телеведущий сыронизировал о пенсии Петросяна, заявив, что даже если у артиста заберут пенсию, то он еще 200 лет сможет позволить себе отдых в Дубае.

Кроме того, Галкин заявил, что если бы Данте Алигьери писал «Божественную комедию», живя в современной России, то он к своим девяти кругам ада прибавил бы «Голубой огонек» с Петросяном.

После этого 77-летний юморист осек Галкина. Петросян попросил шоумена перестать пренебрежительно отзываться о юмористах и не стричь всех под одну гребенку.

«Нельзя обо всех говорить, что они уехали и не переживают за свою страну, что они нехорошие люди. Безобразие! Уехало всего полтора юмориста», — говорил юморист.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Евгения Петросяна

В 2018 году публику потрясли новости о разводе юмориста с Еленой Степаненко, с которой он прожил вместе более 30 лет. На протяжении нескольких лет пара делила совместно нажитое имущество: за годы брака они приобрели десять квартир в Москве, три квартиры в Сочи, загородный дом, автомобили и антиквариат. Процесс завершился в 2021 году, суд постановил поделить все поровну.

У артистов не было совместных детей. По словам эстрадного режиссера Анатолия Демидова, причиной этому стало нежелание Петросяна иметь наследников во время волны успеха и последующее бесплодие Степаненко из-за аборта.

В 2019 году Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая впоследствии родила ему сына Вагана. Супруга занимается делами Петросяна и работает директором Театра эстрадных миниатюр под руководством юмориста.

В августе Брухунова объяснила, почему после замужества не взяла фамилию Евгения Петросяна. По ее словам, она «дочь своего отца», а традиция кажется ей устаревшей.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

За что невзлюбили новую жену Петросяна

Брухунову часто критикуют за внешний вид. Многие считают, что выбираемая женщиной одежда прибавляет ей возраст, хотя та моложе супруга на 43 года. Ведущие Виктория Боня и Наталья Краснова предположили, что «у Петросяна запрос — сделайте из жены Степаненко». Луки жены юмориста критиковала и журналистка Ксения Собчак.

На Брухунову однажды пожаловалась юмористка Елена Воробей. Брухунова подставила юмористку, опубликовав фото, на котором они с Петросяном. После этого Воробей обвинили в попытке увести Петросяна из семьи.

«Была история, когда я приехала в Театр эстрады к Юрию Гальцеву, там был Евгений Ваганович как раз с Татьяной — я ее первый раз тогда увидела. Евгений Ваганович посмотрел на меня, взял в охапку и давай целоваться, а сопровождающая его милая, симпатичная девушка в этот момент нас сфотографировала. На следующее утро просыпаюсь, а я с Евгением Вагановичем во всех газетах на первой полосе в страстном поцелуе», — вспоминала артистка в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

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