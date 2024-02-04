Актер Андрей Бурковский, получивший известность благодаря скетч-шоу «Даешь молодежь!», после начала спецоперации уехал в США, однако недавно вернулся в Россию. В каких проектах он задействован сейчас, что известно про его личную жизнь?
Чем известен Бурковский
Андрей Бурковский родился 14 ноября 1983 года в Томске. Окончил Томский государственный университет.
Он был фронтменом томской команды КВН «Максимум». В 2014 году окончил Школу-студию МХАТ.
Бурковский снимался в проектах «Даешь молодежь!», «Кухня», «Последний из Магикян», «Ставка на любовь», «Пушкин», «Елки новые», «Звоните ДиКаприо!», «Революция», «Пассажиры», «Молоко», «Медиатор», «Нина», AMORE MORE, «Я на перемотке!» и других. Всего в его фильмографии более 40 работ.
В 2008 году артист женился на девушке по имени Ольга. Пара воспитывает сына Максима и дочь Алису.
Какая трагедия произошла в семье Бурковского
В 2009 году в семье Андрея Бурковского случилась трагедия — на горнолыжном курорте в Кемеровской области погиб его брат Александр.
Родственник артиста врезался в дерево и получил тяжелые травмы. Ему было 23 года.
«Я долго не мог позвонить маме, чтобы сказать ей это. Я послал нашу подругу к маме домой, и, как только она подъехала, набрал номер и сообщил. Ее подруга зашла в дом, и уже увидела, как Люся (так все называют мою маму) неподвижно сидит за столом и курит», — делился юморист.
Куда Бурковский уезжал после начала спецоперации
Андрей Бурковский покинул Россию после начала спецоперации вместе с женой и детьми. Долгое время актер не раскрывал свое местоположение, однако позже в его микроблоге стали появляться снимки из Америки.
Бурковский не комментировал СВО. По информации из соцсетей, он побывал Гранд Каньоне и Лос-Анджелесе и гулял с друзьями в Нью-Йорке, посещая Манхэттен и Бродвей. Также он публиковал фотографии из различных галерей искусств.
Помимо этого, в США юморист играл в спектакле Александра Молочникова Chekhov in the Chelsea («Чехов в Челси»), который тоже проживает за границей.
Что про отъезд Бурковского сказала его мама
Мама Андрея Бурковского Людмила Ивановна в интервью заявляла, что продала квартиру, чтобы сын смог получить образование за границей. По ее словам, актер уехал в Америку набираться знаний и опыта, а не пережидать тяжелые времена.
«Андрей уехал учиться на факультете режиссуры. Мне пришлось продать квартиру, чтобы сын там учился и вернулся потом в Россию. Даже не обсуждается — он вернется. Его очень терзает ностальгия. Андрей очень трепетно относится к России. Он не предатель», — сообщала женщина.
Однако Бурковский опроверг данную информацию и заявил, что его удивили откровения мамы.
«Читаю „интервью“ моей мамы. Очень смеюсь. Понимаю, что скучает. Мама, и я тебя очень люблю. Единственное, интересно, как люди могут воспринимать самое нелепое и неправдоподобное за чистую монету? И чем желтее, тем правдоподобнее. Да уж, распространение злобы нынче тренд», — комментировал комик.
Почему Бурковский вернулся в Россию, чем он занимается сейчас
Осенью 2023 года появилась информация о том, что Андрей Бурковский вернулся в Россию. Он принял участие в съемках третьего сезона сериала «Медиатор».
В прошлом году артист снялся в проектах «Повелитель ветра» и «Мерзлая земля». Сейчас в прокате идет комедия «Летучий корабль» с его участием.
Помимо этого, Бурковский задействован в постановках «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025» и «Бег».
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