Ефремов, борьба с алкоголем, второй брак: куда пропал актер Иван Стебунов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Иван Стебунов

Иван Стебунов — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно про его личную жизнь и проблемы со здоровьем?

Чем известен Стебунов

Иван Стебунов родился 9 ноября 1981 года в Павловске в семье актрисы Ольги Стебуновой.

В 2006 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Будучи студентом третьего курса, он дебютировал в кино в немецкой картине «Пираты Эдельвейса». Помимо этого, Стебунов играл в проектах «Курсанты», «Золотые парни», «Громовы», «Завещание ночи», «Дом Солнца», «Журов», «Все не случайно», «Долг», «Моя безумная семья», «Птица в клетке», «Крым», «Рокировка», «Вина», «Стикер» и других.

Всего в фильмографии актера более 60 работ.

Что известно о личной жизни Стебунова

В 2008 году Иван Стебунов женился на актрисе Марине Александровой. С ней он познакомился в театре «Современник». Артисты были вместе до 2010 года.

Стебунов признавался, что они расстались из-за его измен.

«Я изменил во Львове на съемках. По глупости, в нетрезвом состоянии, и все. Все выключилось тут же, закончилось, это был неправильный поступок. Я не признавался, но женщины сразу такое понимают. Я вернулся домой совершенно другим. Эта история наверняка бы закончилась, мы ведь с Мариной совершенно разные люди, но не так рано, и за это обидно», — рассказывал он в программе «Судьба человека».

Фото: Juliya Khanina/Russian Look/Global Look Press

На съемках ленты «Моя безумная семья» Стебунов познакомился с актрисой Аглаей Шиловской. Однако их отношения не продлились долго.

Второй супругой артиста стала экономист Елена Власова. Они поженились в 2018 году.

«С появлением Лены в доме все изменилось. У жены очень сильный характер. Если она что-то решила, так и будет. Помню, когда мы только начинали встречаться, она часто оставалась ночевать у меня. И вот спустя пару недель говорит: „Так, я переезжаю. Мне надоело переживать, что я забуду привезти какие-то вещи“. Так мы и съехались. Конечно, сейчас задумываемся о детях, и они обязательно будут в будущем», — делился Стебунов.

Что известно об алкогольной зависимости Стебунова

Иван Стебунов признавался, что раньше довольно много пил, однако решил изменить свою жизнь. В этом ему помогла вторая супруга.

«Я действительно был в неважном состоянии, эмоционально и психически. А сегодня — жена, жена, и еще раз жена. Как-то так. Семейное положение все поменяло. Пить бросил, слава богу, надоело. Семья вернула меня к жизни», — рассказывал актер.

Что известно о состоянии здоровья Стебунова

В 2020 году Иван Стебунов участвовал в проекте «Танцы со звездами» в паре с хореографом Инной Свечниковой. Они стали победителями, несмотря на проблемы со здоровьем у актера, которые возникли у него осенью 2019 года.

Фото: Телеканал «Россия»/ТАСС Иван Стебунов и танцовщица Инна Свечникова

Тогда во время спектакля Стебунов почувствовал боль в груди, коллеги вызвали ему скорую. Выяснилось, что одно легкое не работает, но артист написал отказ от госпитализации и остался доигрывать пьесу.

Вторая скорая увезла Стебунова на операцию, диагностировав пневмоторакс.

«Была киста, которая проросла в бронхи. Спасибо хирургам. 9 октября они удачно провели операцию, и вот теперь я танцую», — рассказывал актер в мае 2020 года.

В сложной ситуации Стебунова поддержала жена: она ухаживала за ним и следила в период реабилитации. Тогда артисту запретили перелеты, и супруга села за руль и довезла его до Крыма, где он снимался и отдыхал.

Как Стебунов связан с ДТП с Ефремовым

8 июня 2020 года заслуженный артист России Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП: будучи нетрезвым, он сел за руль автомобиля и выехал на Садовое кольцо. Он не справился с управлением, и его машина свернула на встречную полосу, где столкнулась с легковым фургоном. В результате аварии водитель фургона Сергей Захаров был госпитализирован. В больнице он скончался.

Стебунов рассказывал, что за несколько дней до аварии Ефремов звонил ему пьяным.

«Я понял, что пружина сжимается, что он уже долго не выходил из этого состояния, было плохое предчувствие. Позвонил его доктору, наехал, мол, почему тот ничего не предпринимает», — вспоминал он.

Актер поехал к коллеге, но по дороге увидел знакомый автомобиль. Сотрудник ГАИ подтвердил, что это машина Ефремова. Стебунов смог переброситься парой фраз с Ефремовым. Из-за того что артист быстро оказался на месте аварии, в СМИ даже появилась информация, что за рулем джипа якобы мог быть Стебунов, а не Ефремов. Артист подозрения опроверг.

Как Стебунов поддерживает спецоперацию

В апреле 2023 года Иван Стебунов побывал в московском едином пункте отбора на военную службу по контракту. Артист поддержал людей, собирающихся отправиться в зону спецоперации. Он отмечал, что сотрудники центра делают все для комфорта посетителей, обеспечивая быстрое прохождение всех процедур.

«Прежде всего, все очень здорово организовано. Действительно, все компактно и даже уютно. Это самое главное, чтобы человек не чувствовал себя потерянным. Все, конечно, идут со своим, можно сказать, волнением, переживанием на этот счет. Главное, человеку дать понять, что он пришел в нужное место, не занимать у него время», — делился Стебунов.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Иван Стебунов

Чем сейчас занимается Стебунов

Иван Стебунов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Ночь нежна», «Зигзаг удачи», «Человек-амфибия», «Интуиция», «Обыкновенное чудо», «Анатомия любви, или Игра вслепую», «Пиковая дама», «Три товарища», «Провинциальные анекдоты», «Мещане», «Три сестры» и «Дорогая Памела».

В 2023 году также вышла комедия «Баба Мороз и тайна Нового года» с его участием.

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