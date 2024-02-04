«Реальные пацаны», дочь в Европе, грабители: где сейчас актер Сергей Ершов

Фото: vk.com/ershovsergey1

Сергей Ершов

Актер Сергей Ершов прославился в составе команды КВН «Уральские пельмени» и благодаря роли Сергея Оборина в сериале «Реальные пацаны». Что известно о карьере и жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем сейчас занимается Сергей Ершов

В настоящее время Сергей Ершов является художественным руководителем, сценаристом и участником шоу «Уральские пельмени». В 2023 году он также стал актером, сценаристом и продюсером фильма «Мама будет против».

Артист живет в Екатеринбурге. В сентябре прошлого года он стал жертвой грабителей. Актер приехал к студии звукозаписи и оставил вещи в своем автомобиле. Злоумышленники разбили заднее стекло машины и украли рюкзак, где лежали паспорта актера и его жены, а также ноутбук с материалами для нового сериала. Спустя неделю Ершов сообщил, что украденное вернули за вознаграждение.

Правда ли, что Ершов хотел баллотироваться в президенты

Сергей Ершов признался в интервью блогеру Андрею Пределину, что чуть не стал кандидатом в президенты. Идею баллотироваться 10 лет назад ему предложил коллега. На тот момент актер находился на пике популярности из-за участия в сериале «Реальные пацаны» и считал, что у него сложился образ «уважаемого из 90-х», за которого, возможно, народ пошел голосовать.

«Я понял, что это все реально, он мне все расписал. И я помню, когда смотрел все эти дебаты: Собчак, Жириновский... Я волей-неволей тоже представлял, что там стою. Если бы он меня уговорил, я бы тоже там стоял», — признался Ершов.

Однако спустя время артист понял, что политика не для него. Актер заявил, что оказался «очень косноязычным» человеком для такой работы.

«Сейчас в политике я понимаю, что нужно уметь очень хорошо говорить. Причем делать, как выяснилось, необязательно. Я говорить не умею, я умею делать. Поэтому политика не мое», — поделился юморист.

Фото: vk.com/ershovsergey1 Сергей Ершов

Что известно о проблемах со здоровьем

Сергей Ершов на протяжении восьми лет был заядлым курильщиком. Артист признался порталу «Кузбасс онлайн», что выкуривал по три пачки сигарет в день. Избавиться от вредной привычки ему удалось на фоне начавшихся проблем со здоровьем.

«Я курил по три пачки в день, пил растворимый кофе по пять литров, не спал... И меня выключило, случился гипертонический криз. Меня прям понесли уже, я видел этот черный коридор... Давление было под 200, я идти не мог, меня ребята-кавээнщики несли. В Челябинске это произошло. Попал в больничку, недели две отлежался, и врач мне сказал: „Ты что хочешь делай, но курево — это самое отвратительное, что есть“. Повезло, что у меня как отрубило желание курить», — рассказал актер.

Что известно о личной жизни Сергея Ершова

Сергей Ершов был дважды в браке. О первой его жене ничего не известно. В этих отношениях в 1988 году родилась дочь Екатерина. По словам артиста, сейчас девушка много путешествует по Европе.

«Они с мужем путешествуют по Европе. Они продали машину здесь и на эти деньги купили машину в Эстонии, на которой сейчас гоняют по Европе», — поделился он.

В 1994 году Сергей связал себя узами брака с девушкой Татьяной, которая младше его на 11 лет. Супруги вырастили двоих сыновей. Старший сын артиста, Захар, работает в банке, параллельно занимается творчеством — историческое фехтование, косплей. Младший, Назар, окончил школу.

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