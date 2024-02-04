Серебрякова и Раппопорт начали «отменять» в РФ. Все дело в критике СВО?

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт

Спектакль с российскими актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым «Эйнштейн и Маргарита» отменили в Ярославле. Мероприятие должно было пройти 26 февраля. Какие подробности известны, связано ли это с тем, что звезды критиковали спецоперацию?

Что известно об отмене спектакля с Раппопорт и Серебряковым

Об отмене спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт говорится на сайте концертно-зрелищного центра «Миллениум». По данным портала 76.RU, причиной этому стали жалобы местных жителей.

«Уважаемые зрители! Спектакль „Эйнштейн и Маргарита“ отменен. Вы можете вернуть раннее купленные билеты в местах приобретения с полным возвратом стоимости», — сказано в сообщении центра.

Один из активистов Сергей Казанский направил письмо с требованием отменить спектакль губернатору Ярославской области, местным депутатам, а также в Минкультуры и другие инстанции. По его мнению, участие в постановке Серебрякова и Раппопорт недопустимо, так как они часто живут за границей и выступают против спецоперации.

В Минкультуры пояснили, что решение было принято с учетом общественного мнения.

В 2023 году постановку с Серебряковым и Раппопорт отменяли еще в нескольких российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Почему Раппопорт и Серебрякова проверят на иностранное финансирование

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова на финансирование из-за рубежа.

«В ближайшее время мы обратимся в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова на иностранное финансирование. И если финансирование подтвердится, будет основание внести их в список иностранных агентов», — сообщил он NEWS.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Ксения Раппопорт

Где сейчас живет Серебряков, что он говорил про Россию

Алексей Серебряков уехал из России в Канаду в 2012 году. Там учились его дети, а также когда-то работала супруга Мария.

При этом предложений сниматься в РФ из-за переезда у актера не убавилось, и он регулярно приезжал по работе. Коллега Серебрякова Алена Хмельницкая заявляла, что у актера, несмотря на долгую жизнь за границей, нет канадского паспорта.

«У Леши никогда не было канадского гражданства. Хотя я не вижу в этом ничего такого. Это абсолютно законная история. Люди ездят по миру, работают там и сям. Это нормальное право человека», — объясняла она.

В 2021 году Серебряков окончательно вернулся в Россию. Он продолжает активно сниматься в кино и играть в театре.

В 2018 году актер дал интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и заявил, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве».

Кроме того, Серебряков не единожды критиковал российскую власть. Он говорил, что руководство страны переписывает ее историю, для того чтобы доказать правильность своих действий. При этом, по мнению артиста, граждане якобы вынуждены «демонстрировать псевдопатриотизм». Также он утверждал, что в РФ нет гражданского общества, и в стране «все возлагается на человека».

Где сейчас живет Раппопорт, что она говорила про Россию

Ксения Раппопорт живет в Санкт-Петербурге, но часто ездит в Италию, где у нее есть вилла.

Актриса критиковала спецоперацию и вместе с рядом руководителей российских некоммерческих организаций и благотворительных фондов подписала обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом о прекращении спецоперации.

Кроме того, Раппопорт в соцсетях после начала СВО писала, что ей «стыдно и страшно».

Артистка на протяжении нескольких лет занимается благотворительностью, но после критики спецоперации ее исключили из попечительского совета благотворительного фонда «Круг добра». При этом она публикует в соцсетях посты о работе с фондами, в том числе «Подари жизнь», учредителем которого является актриса Чулпан Хаматова.

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