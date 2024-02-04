Стало известно об отмене спектакля с Серебряковым и Раппопорт в Ярославле Спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили в Ярославле после жалоб жителей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Алексей Серебряков

В Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт, который должен был пройти 26 февраля, говорится на сайте концертно-зрелищного центра «Миллениум». По информации портала 76.RU, причиной этому стали жалобы местных жителей.

Уважаемые зрители! Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» отменен. Вы можете вернуть раннее купленные билеты в местах приобретения с полным возвратом стоимости, — сказано в сообщении центра.

Один из активистов Сергей Казанский направил письмо с требованием отменить спектакль губернатору Ярославской области, местным депутатам, в Минкультуры и другие инстанции. По его словам, участие в постановке Серебрякова и Раппопорт недопустимо, поскольку они проживают за границей, выступают против специальной военной операции России на Украине и при этом продолжают зарабатывать деньги в РФ.

Как пояснили в Минкультуры, решение об отмене спектакля «Эйнштейн и Маргарита» было принято с учетом общественного мнения. В 2023 году постановку с Серебряковым и Раппопорт отменяли еще в нескольких российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

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