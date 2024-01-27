Концерт лидера «Несчастного случая» отменили в еще одном российском городе В Перми отменили концерт лидера «Несчастного случая»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Кортнев

В Перми отменили концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, сообщает Telegram-канал «Прикамские витязи». К посту прикреплен скриншот с записью об отмене, опубликованной на странице «Ё-бар Пермь» во «ВКонтакте», где было запланировано вступление артиста. Сейчас на странице бара такого поста нет.

До этого канал «Прикамские витязи» опубликовал пост, в котором раскритиковал организаторов «Ё-бара» за то, что они дали площадку для концерта Кортнева. Авторы отметили, что артист «известен больше скандальными высказываниями против СВО, чем своим творчеством».

Ранее концерты Кортнева отменяли в Ростове-на-Дону, Самаре и Москве. Выступления стали срываться после того, как артист разместил в Сети сообщение, в котором осудил СВО и действия России на Украине. После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал отменить выступления фронтмена «Несчастного случая» по всей стране.