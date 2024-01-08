Отъезд из РФ, критика СВО, дочь-патриотка: где сейчас Ксения Раппопорт Ксения Раппопорт после отъезда в Италию заработала на съемках в российском кино

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ксения Раппопорт

Уехавшая в Италию актриса Ксения Раппопорт нашла способ зарабатывать в РФ. В каком российском проекте она участвовала, что известно о ее личной жизни и об отношениях с дочерью, звездой «Холопа» Аглаей Тарасовой?

Как Раппопорт зарабатывает в России

Актриса продолжает зарабатывать в России, благодаря участию в отечественных проектах. В 2023 году состоялась премьера российского фильма «За нас с вами» с участием артистки.

Раппопорт также приезжает, чтобы сыграть в спектаклях и выступает на сцене театров Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Например, сейчас можно купить билет на постановки «Эйнштейн и Маргарита» и «Роман в письмах» с участием актрисы. В мае у нее должен состояться концерт Максимом Алексеевым на сцене петербургской Филармонии им. Шостаковича.

В 2024 году на экраны должны выйти несколько картин с участием Раппопорт. Актриса исполнила роли в таких фильмах как «Голем», «Единица Монтевидео» и «Летучий корабль». В первых двух Раппопорт сыграла главную героиню.

Какие отношения у Раппопорт с Тарасовой

29-летняя Аглая Тарасова является старшей дочерью Раппопорт. В одном из интервью она признавалась, что с мамой у нее установились теплое общение и дружеские отношения относительно недавно — до этого возникали недопонимания и сложности, которые приходилось преодолевать, чтобы «заслужить друг друга» такими, какими звезды стали сейчас.

«Наши с мамой по-настоящему близкие отношения, которые есть сейчас и которыми я горжусь, они, мне кажется, наступили по мере моего взросления, лет с 23-24-х, когда я сама стала надежным другом и партнером. До этого мы были как мама и дочка, да и мама сама была юная, она же меня рано родила. А сейчас мы еще и лучшие друзья», — призналась Тарасова в разговоре с порталом «Теленеделя звезд».

Тарасова не уехала из РФ. Она успешно снимается в разноплановых кассовых проектах. Она не озвучивала свою позицию относительно спецоперации на Украине, однако в одном из интервью обмолвилась, что хочет собрать ненужные ей вещи и отдать беженцам, оставив себе только то, что действительно носит.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова

Как сейчас живет Ксения Раппопорт

Раппопорт выступила с критикой СВО и вместе с рядом руководителей российских некоммерческих организаций и благотворительных фондов подписала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом о прекращении спецоперации на Украине. Кроме того, в первом же посте о конфликте актриса написала: «Мне очень стыдно и очень страшно». После этого Раппопорт в одном из интервью говорила, что вовсе не хочет больше быть актрисой, не знает, как в такой ситуации можно выходить на сцену.

Раппопорт не раз снималась в итальянских фильмах, в чешских и французских — актриса владеет английским, французским и итальянским языками. Итальянцы даже стали называть актрису «наша — ваша» (Nostra Vostra), а в 2008 году она стала ведущей Венецианского фестиваля. С тех пор она — его постоянная гостья. В 2023 году Раппопорт появилась на ковровой дорожке в черном платье в пол, что было расценено российскими Telegram-каналами как напускная скорбь.

Актриса на протяжении нескольких лет занимается благотворительностью. После критики СВО Раппорт исключили из попечительского совета благотворительного фонда «Круг добра», однако она публикует в своих соцсетях посты о работе с фондами, в том числе «Подари жизнь», учредителем которого является Чулпан Хаматова.

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