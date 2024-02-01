Mash: дипломаты из России пытаются отменить концерты «Би-2» в Дубае Mash: дипломаты России обсуждают с властями ОАЭ отмену концертов «Би-2» в Дубае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники рок-группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник)

Telegram-канал Mash сообщает, что российские дипломаты обсуждают с властями ОАЭ возможность запрета на выступления рок-группы «Би-2» в Дубае, как это произошло с музыкантами в Таиланде. Канал называет причиной этому поддержку Украины со стороны музыкального коллектива. В полиции Таиланда между тем отвергали связь ареста музыкантов с политикой.

По словам источника канала, близкого к правительству Эмиратов, группе могут не выдать разрешение на концерт 17 февраля, а если оно уже имеется, то не исключается возможность отмены концерта по причине иноагентского статуса солиста коллектива, а также политической позиции. Собеседник канала отмечает, что российские дипломаты обращались к властям Таиланда с просьбой о проверке документов группы, которые впоследствии выявили отсутствие лицензии на проведение концертов в азиатской стране.

Музыкантов задержали на курортном острове Пхукет после концерта 24 января. Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало генконсульство России в Таиланде в связи с критикой СВО. После задержания участники группы заявили, что заплатили штраф за неправильно оформленные документы.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее призвал добиться от дружественных России стран запрета на посещение их территории артистами, оскорбляющими РФ. В качестве примера он привел решение властей ОАЭ закрыть въезд для рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).