Раппопорт и Серебрякова проверят на иностранное финансирование Бородин попросит прокуратуру проверить Раппопорт на финансирование из-за рубежа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил в разговоре с NEWS.ru, что он обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить артистов Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова на финансирование из-за рубежа. Бородин добавил, что спектакли с этими актерами отменяют не в первый раз.

В ближайшее время мы обратимся в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова на иностранное финансирование. И если финансирование подтвердится, будет основание внести их в список иностранных агентов, — заявил он.

Ранее в Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием Серебрякова и Раппопорт. Он должен был пройти 26 февраля. Причиной данного решения стали жалобы местных жителей на то, что актеры проживают за границей, выступают против специальной военной операции России на Украине и при этом продолжают зарабатывать деньги в РФ.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что критические слова в адрес россиян, произнесенные Серебряковым несколько лет назад, были вызваны конкретными эпизодами его жизни. Парламентарий отметил, что не слышал критических высказываний актера по поводу специальной военной операции России, и признался, что они близки как братья.