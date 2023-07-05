Певцов объяснил, почему Серебряков критиковал Россию Певцов заявил, что актер Серебряков не критиковал СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Дмитрий Певцов

Критические слова в адрес россиян, произнесенные актером Алексеем Серебряковым несколько лет назад, были вызваны конкретными эпизодами жизни, заявил NEWS.ru его друг, депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Он отметил, что не слышал критических слов Серебрякова по поводу специальной военной операции России на Украине, и признался, что они близки как братья.

По поводу Алексея Серебрякова: я не видел, не слышал ни одного его высказывания против СВО. Их не было. Да, несколько лет назад он дал интервью Дудю (Юрий Дудь внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ну, кто такой Дудь, это понятно. И было высказывание по поводу российской власти. Это мнение Алексея, его восприятие власти, мнение обосновано, потому что связано с конкретными эпизодами его жизни, — объяснил Дмитрий Певцов.

Он отметил, что знаком с партнером по сериалу «Бандитский Петербург» больше 40 лет. По словам Певцова, за эти годы они стали с Серебряковым «как родственники, как братья двоюродные».

Да, у нас разные мнения о России. Но это не мешает мне уважать его талант и его человеческую позицию. Среди огромного количества брутальных российских артистов он и еще человека четыре являются настоящими мужчинами. В его семье воспитаны и поставлены на ноги два приемных сына. Я бы посмотрел на кричащих протестантов. Кто из них воспитал приемных детей? А он это сделал. Он достоин уважения. И он потрясающий, гениальный артист, — заключил Певцов.

Ранее Дмитрий Певцов заявил, что уехавшие из России на фоне специальной военной операции на Украине артисты никому не нужны и «загнутся» за границей. Условием их возвращения на родину Певцов назвал извинения, которые покинувшие страну, по его мнению, должны принести публично в том же объеме, в каком критиковали СВО.