«Поехали туда учить детей»: Хмельницкая о переезде Серебрякова в Канаду Актриса Хмельницкая объяснила переезд актера Серебрякова обучением детей за границей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алексей Серебряков

Народный артист России Алексей Серебряков вместе с женой Марией переехал в Канаду, чтобы его дети получили образование за границей, рассказала актриса Алена Хмельницкая. В беседе с RTVI она подчеркнула, что супруга актера имеет канадское гражданство, но у самого артиста его нет.

Они поехали туда учить детей. У них есть два прекрасных сына, Степа и Даня, которые мои крестники. У одного из мальчишек там были некие проблемы, и надо было... В общем, так скажем, там более человечное отношение к детям, — пояснила Хмельницкая.

Актриса подчеркнула, что в России у детей с некоторыми особенностями или проблемами возникают сложности в общеобразовательных учреждениях. При этом сейчас актер вместе с женой вернулся на родину, заявила артистка. Она подчеркнула, что Серебряковы отучили детей, теперь те могут сами решать, что им делать дальше и где жить.

Хмельницкая напомнила, что по закону нет запрета на получение второго гражданства. Люди могут спокойно передвигаться по миру, путешествовать и работать, где захотят, это их «нормальное право», отметила артистка.

Если я поехала куда-то, например, на два месяца или на три месяца, поехала, снялась... Вот в 2021 году сидела четыре месяца в Мадриде, снималась... Я не понимаю, почему вокруг этого надо столько вести каких-то разговоров неясных, — заключила актриса.

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов ранее заявил, что критические слова в адрес россиян, произнесенные Серебряковым несколько лет назад, были вызваны конкретными эпизодами жизни. Он отметил, что не слышал критических слов Серебрякова по поводу специальной военной операции России на Украине, и признался, что они близки как братья.