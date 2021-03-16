Серебряков рассказал о возвращении в Россию

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Актёр Алексей Серебярков, проживавший несколько лет вместе с семьёй в Канаде, вернулся в Россию. При этом он не уточнил причину, почему решил вернуться на родину.

Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить, — цитирует артиста издание Super.ru.

Серебряков, неоднократно отзывавшийся о российском государстве в негативном ключе, ранее заявил, что переехал в Канаду ради лучшей жизни для своих детей. Выступая в Лондоне в 2019 году, он обвинил власти страны в «переписывании истории». По словам актёра, Россия разжигала конфликты в Грузии, Чечне, Сирии, африканских республиках и на Украине.

Как сообщал NEWS.ru, в 2018 в интервью Юрию Дудю Серебряков высказался о том, что национальная идея российского государства заключается в «силе, наглости и хамстве». Эти слова вызвали большой резонанс, собрав множество критических комментариев.