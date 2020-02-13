https://static.news.ru/photo/efae214c-4ed7-11ea-8342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Участники шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица рассказали в эфире программы «Вечерний Ургант» о драках, которые бывают в коллективе. По их словам, одна из последних «разборок» случилась 2000 году, когда Ярица и Исаев готовили миниатюру о группе «Чайф».

Один из них кричал в зал: «Ну что, друзья мои, как вы там?». А второй ему говорил: «Слышь, какие они тебе друзья? Мы твои друзья, понял? Козёл». Режиссёр попросил еще раз прогнать этот момент. Исаев повторил и начал смаковать слово «козёл», — вспомнил Ершов.

Он добавил, что Ярица, когда ему надоело, попросил не повторять данное слово, но едва снова его услышал, ударил Ершова. Другой раз Ершову досталось на свадьбе от Андрея Рожкова, когда в драку перерос обычный спор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса, телеведущая и бывшая участница творческого объединения «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о главной ошибке января. Актриса призналась, что перед тем как улететь в отпуск, она решила нанять SMM-менеджеров для ведения своего аккаунта в соцсети. Позднее Михалкова очень сильно об этом пожалела.