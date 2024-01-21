«Рад, что им дали по шарам»: Шаляпин об артистах на вечеринке Ивлеевой Певец Шаляпин осудил старших коллег из-за участия в вечеринке Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин заявил, что рад тому, как развивались события после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По его словам, которые приводит «КП», молодые артисты могут делать глупости в силу возраста, но их старшие коллеги, как считает Шаляпин, понесли справедливое наказание.

Потому что многим, кто оказался там, я прям рад, что им дали по шарам. Молодежь я не трогаю — Ивлеева, парень с носком — в силу возраста они имеют право быть глупыми, — заявил он.

Шаляпин понадеялся, что вседозволенности ветеранов шоу-бизнеса станет меньше на фоне произошедшего. Однако певец уверен, что гостей вечеринки вряд ли полностью «сотрут в порошок».

Ранее стало известно, что выступления Филиппа Киркорова и Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) вырезали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на Первом канале. Незадолго до новогодних праздников они принимали участие в нашумевшей вечеринке Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Киркоров также столкнулся с отменой выступлений в конце декабря после участия в «голой» вечеринке. Позднее исполнитель решил пожертвовать средства на помощь пострадавшим при теракте в Белгороде. Артист передаст на благотворительность свой гонорар от участия в шоу «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ.