Шаляпин перепутал известную актрису с певицей МакSим Шаляпин перепутал Федункив с певицей МакSим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с актрисой Мариной Федункив и назвал ее певицей МакSим. Артист отметил исполнительницу хита «Знаешь ли ты» на снимке, сопроводив пост хештегом «Вдоль ночных дорог».

С замечательной талантливой певицей Максим на съемке, — написал Шаляпин.

В комментариях подписчики тут же указали Шаляпину на ошибку. Некоторые поклонники предположили, что на фото, возможно, действительно МакSим, которую не узнать из-за фотошопа. Один из пользователей отметил, что певица «помолодела». Другие допустили, что Шаляпин просто пошутил.

В ноябре МакSим рассказала в интервью блогеру Надежде Стрелец о лечении от алкогольной зависимости в реабилитационном центре. По ее словам, перед этим она несколько раз кодировалась, однако это не приносило желаемого результата. Кроме того, МакSим рассказала, как ее знакомые пытались взять под опеку детей, чтобы завладеть имуществом, когда она находилась в коме в 2021 году.

Ранее Федункив оказалась в числе звезд, поддержавших народного артиста Филиппа Киркорова после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Так, в середине января актриса разместила в соцсети новый трек Киркорова «Слухи», который также помогли распространить Николай Басков, Сергей Лазарев, Ксения Собчак, Ольга Серябкина, Анита Цой, Татьяна Навка и другие знаменитости.