Шоу «Звезды в Африке» кто покинул проект, что за скандал с Шаляпиным Юлия Топольницкая покинула шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Топольницкая

Вчера, 5 ноября, в эфире телеканала ТНТ вышел восьмой эпизод шоу «Звезды в Африке». Кто выбыл из проекта и как певец Прохор Шаляпин настроил всех участников против себя?

Кто покинул шоу «Звезды в Африке» 5 ноября

Одним из кандидатов на вылет был Прохор Шаляпин, который успел настроить многих участников проекта против себя. Даже телеведущий Оскар Кучера, принявший его в свою команду, на тайном совещании предложил актеру Александру Пташенчуку голосовать против Шаляпина. Так шоумен стал претендентом на выбывание.

Перед церемонией голосования звезды боролись за иммунитет. Им выдали по большой булочке с орехами, свернутой в форме улитки. Нужно было развернуть выпечку и отмерить ровно 23 см. Защиту должен был получить тот, чье измерение получилось наиболее точным. В итоге иммунитет заработал Пташенчук.

Многие проголосовали против блогера Карины Кокс и актрисы Юлии Топольницкой. Им пришлось бороться за участие в программе: со связанными глазами знаменитости закидывали в ящик мадагаскарских тараканов. Больше насекомых удалось закинуть Кокс, она осталась в шоу. Топольницкая выбыла из передачи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прохор Шаляпин

Почему Прохор Шаляпин поругался с другими участниками

Прохор Шаляпин стал участником шоу «Звезды в Африке» на прошлой неделе, однако уже успел поссориться с большинством коллег.

Так, на восьмой неделе проекта звезды сильно изголодались — у них не осталось запасов еды. Однако даже попытка заработать угощение перед приходом нового участника не увенчалась успехом. Александр Пташенчук крутил колесо, чтобы испытать удачу и получить еду. Ему выпали яблоко, кекс с жуками и пицца. Но участники были так голодны, что удалили насекомых и поделили угощения между собой.

Шаляпин был недоволен пищей, хотя находится на проекте меньше всего и еще не успел проголодаться. Музыкант возмущался тем, что ему приходится питаться «гадостью». Таким поведением певец разозлил многих участников, в том числе Оскара Кучеру, который взял его в свою команду.

Еще один скандал Шаляпин устроил в восьмом выпуске, вышедшем вчера, 5 ноября. На лобном месте он поругался с Пташенчуком, который хотел шуткой поддержать коллегу — юмориста Михаила Стогниенко. Тот покинул проект в прошлой серии. Пташенчук принес фотографию Стогниенко и сказал об «исчезновении мальчика». Шаляпин перебил его и предложил ему начать принимать таблетки, подчеркнув, что Стогниенко — не мальчик, а «упитанный мужчина».

«Я вообще вскипел. Он и так меня накаляет, сильно бесит. А тут он начинает еще и перебивать. Я хотел просто встать и сильно его ударить, закрыть ему рот. Тупая длинная палка», — заявил Пташенчук.

Кто побеждал в предыдущих сезонах шоу «Звезды в Африке»

Сейчас на канале ТНТ выходит пятый сезон передачи «Звезды в Африке». Ведущими являются Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Победителем первого сезона стал футболист Вячеслав Малафеев. В интервью Дмитрию Толстякову он признавался, что благодаря шоу он пересмотрел свои жизненные ценности.

«Теперь я понимаю, что можно жить без определенных соблазнов каких-то, без которых, мне кажется, я не мог существовать. Например, у меня месяц не было секса. Иногда я могу покурить кальян, тоже месяц не делал, хотя думал, что будет сложно. Нет вообще», — делился спортсмен.

Во втором сезоне победу одержал шоумен Олег Верещагин, в третьем — актер Антон Филипенко, в четвертом — рэпер Александр Степанов (ST).

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