Пугачева, ссора с Пригожиным, жизнь в США: куда пропал певец Авраам Руссо

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Авраам Руссо

Певец Авраам Руссо в начале нулевых был популярен в России, однако потом пропал из поля зрения СМИ и уехал в Америку. Почему артист вернулся в РФ, как он живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Руссо

Авраам Руссо (настоящее имя — Абрахам Жанович Ипджян) родился 21 июля 1969 года в сирийском городе Алеппо в семье армян, эмигрировавших из Турции. Его отец во время Второй мировой войны служил во Французском иностранном легионе, а мать была медсестрой.

После смерти отца семья переехала в Париж, где мальчик начал заниматься музыкой.

В 1999 году Руссо переехал в Москву. Несколько месяцев он выступал в ресторанах. Затем познакомился с продюсером Иосифом Пригожиным, благодаря которому записал первый альбом и вышел на российскую сцену.

В 2017 году артист презентовал две свои книги.

Что известно о личной жизни Руссо

В 2005 году Авраам Руссо женился на американке Мореле Фердман. Пара жила в США, в браке родилось двое дочерей — Эмануэлла и Аве Мария.

В 2017 году в эфире программы «Прямой эфир» певец сообщил, что супруга хочет отобрать у него американский особняк. Тогда в СМИ появились слухи о предстоящем разводе.

Позже выяснилось, что Фердман не знала о заявлении мужа о разводе и не получала никаких документов. В тот момент она находилась с детьми в Америке. Итогом семейных разбирательств в эфирах нескольких передач стало возвращение Руссо в семью.

«Мы с Морелой договорились, обсудили определенные условия. И пошли в Америке к специалисту, это не психотерапевт, не адвокат», — утверждал артист.

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press

Что Руссо говорил про Орбакайте

Авраам Руссо записал в дуэте с заслуженной артисткой России Кристиной Орбакайте две композиции — «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя».

Певец признавался, что в какой-то момент их общение могло перерасти в нечто больше. По словам Руссо, мать Орбакайте Алла Пугачева переживала по этому поводу, но он решил не портить успешное сотрудничество романтическими отношениями.

«Даже Пугачева звала к себе Пригожина, по его словам, переживала, чтоб не закончилось все третьим ребенком. Я бы не сказал, что были только рабочие отношения, мы до сих пор дружим. Если бы я был хитрым человеком, я бы воспользовался моментом. Но я относился к Кристине очень хорошо. Были советники вокруг, со всех сторон этот союз выглядел выгодным. Но если бы не пошел этот роман, это бы испортило все», — говорил исполнитель в эфире шоу «Секрет на миллион».

Он подчеркнул, что не теряет связь с Орбакайте и когда-нибудь планирует вновь записать с ней вместе дуэт.

Куда пропал Руссо, почему уезжал из России

В 2006 году на Авраама Руссо было совершенно покушение: он получил ранения от людей, стрелявших из автомата. Певца привезли в Склифосовскую больницу, где врачи сразу провели две операции по извлечению пуль.

Из-за обильной потери крови Руссо сделали срочное переливание, а поскольку ранение в живот было очень серьезным, его поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания. Длительное время исполнитель находился в инвалидном кресле.

Тогда Руссо вместе с семьей переехал в Нью-Йорк. В Америке ему сделали еще одну операцию по имплантации нерва. Спустя время музыкант признался, что за два года до покушения на его жизнь он подвергся избиению и похищению.

В 2021 году Руссо вернулся в Россию.

Кого признали виновным в покушении на Руссо

В 2022 году Хамовнический суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима фигуранта дела о покушении на убийство Авраама Руссо Алексея Трясникова. Его соучастнику Виталию Джуре дали 9 лет лишения свободы. Их признали виновными в пособничестве в покушении на убийство.

В 2023 году Басманный суд Москвы заключил под стражу Тархана Эльдукаева по обвинению в причастности к похищению и попытке убийства Руссо. Мужчина был задержан вечером 25 октября. Защита Эльдукаева просила о домашнем аресте, так как ранее обвиняемый не совершал никаких преступлений и не намерен скрываться от следствия.

По данным материалов уголовного дела, речь идет о событиях 2004 года. Тогда бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов позвал певца в ресторан «Прага», проводил в свой кабинет, где избил вместе с другими мужчинами. Исмаилов потребовал от артиста отменить все концерты, разорвать контракт с Иосифом Пригожиным и подписать новый, уже с владельцем «Черкизона». Из открытых источников следует, что именно Исмаилов заметил музыканта, когда тот выступал в кафе и ресторанах, а затем на него обратил внимание Пригожин, который предложил ему контракт.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Тельман Исмаилов

По данным ТАСС, Руссо увезли в дом Исмаилова в Подмосковье. Там певца удерживали до тех пор, пока тот не согласился выполнить все требования. Два года спустя машину исполнителя расстреляли в районе Хамовников на Плющихе. Он получил четыре ранения в бедро, его телохранитель погиб.

В 2017 году бывшему владельцу Черкизовского рынка предъявили обвинения в организации убийства двух человек, незаконном обороте оружия и объявили в международный розыск. В 2018 году его заочно обвинили в организации похищения Руссо.

Почему Руссо поругался с Пригожиным

В эфире программы «Секрет на миллион» Авраам Руссо намекнул, что его проблемам поспособствовал и Иосиф Пригожин, с которым он раньше работал. Эти слова возмутили продюсера.

«Этого фальшивого человека вытащили с Кипра, привезли в Россию, окружили заботой. Без денег Тельмана и моего продюсирования никто бы не знал его. Ему придумали легенду, дали путевку жизнь. Он средний певец, к тому же, как выясняется, еще и без мужских качеств», — заявил Пригожин.

Чем Руссо занимается сейчас

Авраам Руссо продолжает творческую деятельность. В 2021 году певец стал участником шоу «Суперстар! Возвращение», где дошел до финала и занял второе место. Тогда он заявил, что стать первым ему не дали из-за национальности.

«Кто из всех сделал шоу на мировом уровне? Они знали, что я хедлайнер. Какой смысл было валить хедлайнера, я не знаю. Возможно, потому что я нерусский. Не хочу себя хвалить, давайте представим, что от моего лица говорит какой-то другой профессиональный музыкант. Артист должен хорошо выглядеть. Если поставить всех участников в ряд, кто лучше всех выглядел? Все костюмы были мои, я сам их выбирал», — возмущался Руссо.

Ближайшие выступления артисты запланированы в Москве (25 февраля, 14 марта, 29 августа), Пятигорске (25 апреля) и Ставрополе (26 апреля).

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