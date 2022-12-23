Совершившего покушение на Авраама Руссо приговорили к 12 годам колонии Хамовнический суд Москвы приговорил соучастников покушения на Авраама Руссо к 12 и девяти годам колонии

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Авраам Руссо

Хамовнический суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима фигуранта дела о покушении на убийство певца Авраама Руссо, Алексея Трясникова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде. Его соучастнику, Виталию Джуре, дали девять лет лишения свободы. Их признали виновными по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Пособничество в покушении на убийство).

На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных Алексей Трясников и Виталий Джура осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство). Суд приговорил Джуру к 9 годам лишения свободы, Трясникова к 12 годам лишения свободы. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, — рассказал собеседник агентства.

Кроме этого суд частично удовлетворил иск Руссо и потребовал взыскать с обвиняемых компенсацию в размере одного млн рублей.

Покушение на Авраама Руссо произошло в 2006 году. Тогда группа людей расстреляла его джип из автомата Калашникова. Музыкант получил ранения в области голени, бедра и поясницы. Позднее заочное обвинение в покушении на убийство было предъявлено в отношении владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова. Исполнителями преступления оказались Трясников, глава риэлторского агентства, и Джура, бывший таксист.

Ранее в рамках шоу «Секрет на миллион» Авраам Руссо намекнул ведущей Валерии Кудрявцевой, что продюсер Иосиф Пригожин был заинтересован в покушении на его жизнь в 2006 году. Пригожин, в свою очередь, опроверг все обвинения и заявил, что подаст на Руссо в суд за клевету. По словам продюсера, у него не было никакого мотива вредить музыканту, так как он работал в качестве приглашённого менеджера.

В свою очередь сама Кудрявцева заявила NEWS.ru, что не несет ответственность за обвинения в адрес Иосифа Пригожина, которые прозвучали из уст Руссо в эфире ее программы, и отказалась выступить примиряющей стороной в конфликте между продюсером и певцом, посоветовав им «разбираться самим».