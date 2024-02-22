Киркоров и Ивлеева в Донбассе. Теперь их простят за «голую» вечеринку?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева, Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров после скандала из-за «голой» вечеринки дважды посетил Донбасс. Что об этом известно, поедет ли в ДНР блогер Анастасия Ивлеева, простят ли теперь знаменитостей за то мероприятие?

Что известно о поездке Ивлеевой в Донбасс

Анастасия Ивлеева на фоне скандала с организацией «голой» вечеринки может запланировать поездку в ДНР, сообщил Telegram-канал Brief со ссылкой на информированные источники.

По данным канала, в ходе визита блогер, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».

«Организатор „голой“ вечеринки в московском клубе Mutabor Анастасия Ивлеева в ближайшее время может лично посетить ДНР, сообщают информированные источники. По их данным, в ходе визита она совершенно точно посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе „Аллея ангелов“. Возможны поездки и в другие города республики. Визит будет носить исключительно гуманитарный характер. Ивлеева может посетить больницы, детские дома, пообщаться с местной молодежью, встретиться с ранеными местными жителями. Естественно, она публично осудит обстрелы республики со стороны ВСУ. Анастасия рассчитывает, что благодаря этой поездке она сможет решить все свои проблемы и окончательно оправиться от последствий резонансной декабрьской тусовки», — уточнил Brief.

Кто раскритиковал Ивлееву за желание поехать в Донбасс

Сенатор Айрат Гибатдинов считает, что возможный визит Анастасии Ивлеевой в ДНР является «дешевой показухой». По его мнению, представители шоу-бизнеса, принимавшие участие в «голой» вечеринке, создают лишь «иллюзию неравнодушия», посещая зону спецоперации.

«Часть участников этого бала уже пытается реабилитироваться, создать иллюзию неравнодушия. Но завравшемуся шоу-бизнесу вряд ли может помочь эта дешевая показуха. Все знают, что им не до людей и не до их жизней. Их забота — это постоянная жажда наживы и создание все новых инфоповодов. Чем грязнее и скандальнее, тем лучше. Если раньше черный пиар работал, то сейчас на этом больше не вытянуть. Общество меняется, настроения в стране тоже», — заявил сенатор NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Продюсер Павел Рудченко уверен, что если телеведущая действительно поедет в ДНР, то она еще сильнее разозлит людей. Он посоветовал Ивлеевой на время исчезнуть из информационного пространства и расплатиться по долгам.

«Думаю, Ивлеевой правильно было бы уйти на время из инфополя, так как ее имя и ассоциации с ней вызывают негативную реакцию и сопротивление. Если она, как издание пишет, рискнет, это будет не лучшим решением. Я бы немного выждал, когда шумиха поутихнет, она все налоги и штрафы заплатит. Тогда уже можно начинать свою деятельность. Подольет масла в огонь. Еще больше разозлятся», — высказался Рудченко NEWS.ru.

Военкор Даниил Безсонов считает, что Ивлеева поездкой в Донбасс попытается реабилитироваться в глазах россиян.

«Вопрос. Организаторы подобных вояжей понимают, что такими мероприятиями они унижают жителей Донбасса, которые не заслужили быть массовкой для подобных „искренних“ переобуваний провинившихся звезд? Может, пора остановиться?» — написал он.

Кто поддержал Ивлееву

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что планы Анастасии Ивлеевой посетить ДНР могут быть связаны с переосмыслением ситуации. Он отметил, что если блогер хочет показать себя с лучшей стороны, то ей стоит это сделать.

«Я очень сильно рассчитываю, что Ивлеева и все остальные несколько переосмыслили нынешнюю ситуацию», — прокомментировал парламентарий.

Что известно о поездке Киркорова в Донбасс

Филипп Киркоров после «голой» вечеринки дважды посетил Донбасс.

Так, 3 февраля певец побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.

16 февраля поп-король ездил в Макеевку и привез детям игрушки — куклы в виде себя.

Кто раскритиковал Киркорова за поездку в Донбасс

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что Филиппу Киркорову «было плевать» и на Донбасс, и, в частности, на Горловку в течение 10 лет.

«Киркорову было плевать и на Донбасс, и на Горловку 10 лет. Пока там погибали бойцы ополчения, ВС РФ, женщины, дети, старики, он давал в Москве концерты, корпоративы, гастролировал-тусил по миру и „не слышал“ о топонимах Донбасса. Горловка и московская поп-тусовка — в разных вселенных, но теперь эти вселенные внезапно решили объединить, чтобы „отмыть“ Киркорова через героический, истекающий кровью Донбасс. Чтобы потом „оступившийся поп-идол“ мог и дальше заниматься привычным делом», — прокомментировал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Актер Алексей Огурцов считает, что артисту следовало бы ухаживать за ранеными в госпиталях, чтобы заслужить прощение аудитории.

«Вот Филипп Бедросович... Да. Привез, значит, колонки, наушники, да, телефоны. Но разве это нужно туда везти? Знаете, вот когда человек съездит... Знаете, я, может быть, прощу Филиппа Киркорова только в одном случае. Когда он будет утки убирать. Когда он будет бинты снимать, которые гноем воняют. Вот, возможно, когда он это сделает, вот тут вот пускай тогда публично сделает, пускай он это покажет, вот тогда я прощу его участие в „голой“ вечеринке», —сказал артист NEWS.ru.

Кто поддержал Киркорова

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в своей авторской программе «Соловьев LIVE» заступился за Филиппа Киркорова. Он заявил, что исполнитель принес военнослужащим в Донбассе праздник.

«Он приехал туда, принес людям праздник», — сказал Соловьев.

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