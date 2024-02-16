Актер Огурцов объяснил, за какие действия в зоне СВО простит Киркорова Актер Огурцов: Киркоров должен «убирать утки» в зоне СВО ради прощения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Поездка певца Филиппа Киркорова в зону СВО была по сути бесполезной, как и привезенные им туда колонки и телефоны, заявил на пресс-конференции «Черный список „запрещенных“ артистов. Кого и как закрывают» актер Алексей Огурцов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, певцу следовало бы ухаживать за ранеными в госпиталях, чтобы заслужить «прощение» аудитории.

Вот Филипп Бедросович.... Да. Привез, значит, колонки, наушники, да, телефоны. Но разве это нужно туда везти? Знаете, вот когда человек съездит... Знаете, я, может быть, прощу Филиппа Киркорова только в одном случае. Когда он будет утки убирать. Когда он будет бинты снимать, которые гноем воняют <...>. Вот, возможно, когда он это сделает, вот тут вот пускай тогда публично сделает, пускай он это покажет, вот тогда я прощу [его участие в «голой» вечеринке], — заявил актер.

Командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов, комментируя поездку Киркорова в Донбасс, ранее заявил, что любой допустивший ошибку человек имеет право на оправдание. При этом он считает, что провинившиеся должны в первую очередь оправдываться перед обществом, поскольку оно близко воспринимает события, так или иначе связанные с СВО.