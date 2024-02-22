Милонов высказался о планах Ивлеевой посетить ДНР после «голой» вечеринки Милонов: планы Ивлеевой посетить ДНР связаны с переосмыслением ситуации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Планы блогера Анастасии Ивлеевой посетить ДНР после организации «голой» вечеринки могут быть связаны с переосмыслением ситуации, заявил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Комментируя ситуацию «360», депутат отметил, что, если Ивлеева действительно хочет показать себя с лучшей стороны, то ей стоит это сделать.

Если Ивлеева хочет показать, что она не такой человек, каким ее выставляют, не надо метаться — надо делать, надо показывать. <...> Я очень сильно рассчитываю, что Ивлеева и все остальные несколько переосмыслили нынешнюю ситуацию, — высказался парламентарий.

По его словам, участники вечеринки поняли, что попали в «нехорошую ситуацию», и хотят доказать, что это не характеризует их убеждения. В качестве примера депутат привел певца Филиппа Киркорова, который приехал в ДНР. Милонов уверен, что исполнитель действовал искренне. При этом он посоветовал артистам после скандала не делать подобных шагов только «для чистки биографии».

Киркоров приехал в ДНР — чтобы показать, что его убеждения — это не участие в «голой» вечеринке, что он все-таки наш российский человек и патриот нашей страны. Но если к этому относиться исключительно как к некой чистке биографии, «надо — так и быть, съезжу», то это не поможет, так не работает, — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что Ивлеева на фоне скандала с организацией «голой» вечеринки в клубе «Мутабор» может запланировать поездку в ДНР. По словам источника, поездка будет гуманитарного характера, во время которой телеведущая может заехать детские дома и больницы, пообщаться с молодежью и пострадавшими местными жителями.