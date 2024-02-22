«Бал сатаны»: в Совфеде высказались о возможной поездке Ивлеевой в Донецк Сенатор Гибатдинов назвал «дешевой показухой» возможный визит Ивлеевой в Донецк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Возможный визит блогера Анастасии Ивлеевой в ДНР, в том числе в Донецк, является «дешевой показухой», рассказал NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. Он отметил, что представители шоу-бизнеса, принимавшие участие в «голой» вечеринке, создают лишь «иллюзию неравнодушия», посещая зону СВО.

Часть участников этого бала сатаны («голой» вечеринки. — NEWS.ru) уже пытаются реабилитироваться, создать иллюзию неравнодушия. Но завравшемуся шоу-бизнесу вряд ли может помочь эта дешевая показуха. Все знают, что им не до людей и не до их жизней. Их забота — это постоянная жажда наживы и создание все новых инфоповодов. Чем грязнее и скандальнее, тем лучше. Если раньше черный пиар работал, то сейчас на этом больше не вытянуть. Общество меняется, настроения в стране тоже, — добавил сенатор.

Ранее стало известно, что Ивлеева на фоне скандала с организацией «голой» вечеринки в клубе «Мутабор» может запланировать поездку в ДНР. По словам источника, поездка будет гуманитарного характера, во время нее телеведущая может заехать в детские дома и больницы, пообщаться с молодежью и пострадавшими местными жителями.

По информации источников, Ивлеева публично осудит обстрелы ДНР украинскими военными. Таким способом блогер рассчитывает реабилитировать себя перед россиянами и решить все проблемы, возникшие после резонансной вечеринки, уточняет Telegram-канал.