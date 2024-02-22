Замена Пугачевой, тур Ивлеевой в ДНР, изгнание Киркорова: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева

Продюсер Виктор Кинн назвал певицу, которая, по его мнению, по таланту превосходит Аллу Пугачеву на российской эстраде, блогера Анастасию Ивлееву не пускают в ДНР местные жители, поп-короля Филиппа Киркорова могут выгнать из шоу «Маска» из-за бойкота зрителей — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кто талантливее Пугачевой на российской сцене?

Понаровская по таланту превосходит таких артистов, как Пугачева и София Ротару, заявил в интервью NEWS.ru продюсер, режиссер и телеведущий Виктор Кинн. Он назвал исполнительницу достойным человеком, которая себе не изменяла и ни под кого не подстраивалась.

«Певица со своим стилем, пониманием жизни, подачей материала. У нее великолепное образование. Она была настоящим профессионалом, им и осталась. Но даже артисты, которые сейчас имеют совесть плевать в СССР — вы упомянули, в частности, Вайкуле и Ротару, — не стали бы звездами, если бы они были зациклены только в рамках своих республик», — подчеркнул продюсер.

Музыкальный критик Евгений Бабичев до этого говорил, что Пугачева незаменима на российской эстраде. Отвечая на вопрос, кто может заменить артистку на новогоднем «Голубом огоньке», он подчеркнул, что шоу вообще не ассоциировалось с Примадонной и в последние годы обходилось без нее.

«“Голубой огонек” смотрят не из-за Пугачевой, а просто чтобы создать дополнительный антураж дома за столом, посидеть, пообщаться, можно даже без звука смотреть изображение, перемолоть косточки всему шоу-бизнесу. Особенно в последние годы не особо важно, есть ли кто в программе или нет. Главное, чтобы был «Голубой огонек». Эта традиция, которая, наверное, с нами надолго», — говорил музыкальный критик.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Продюсер и бывший концертный директор группы t.A.T.u. Леонид Дзюник говорил, что певица «превращала каждую песню в мини-спектакль, наполняла его эмоциями, чувствами и даже слезами». Дзюник отметил, что сам в 1980-е, 1990-е и начале нулевых «ждал выхода каждой новой песни Аллы Пугачевой так, как дети ждут празднование Нового года».

«Вся наша страна так же с нетерпением ждала новых песен от Аллы. Подобных исполнителей в СССР не было, — подчеркнул продюсер. — Каждая ее новая песня сразу проникала в душу, в сердце, настолько мощно, что буквально всей страной ходили и напевали эти строки».

По мнению Дзюника, «феномен Пугачевой никто не смог повторить». Он отметил, что расходится с Пугачевой в оценке СВО, но признал, что «вычеркнуть Пугачеву ни из истории советской и российской эстрады, ни из сердца невозможно».

Народный артист СССР Лев Лещенко на вопрос NEWS.ru о том, кто заменит Пугачеву на эстраде, отвечал, что лучшей певицей России может стать Полина Гагарина. Главными аргументами своего выбора артист назвал вокальные возможности исполнительницы, ее артистизм и внешние данные. Все это, по его мнению, «в комплексе позволяет ей претендовать на место певицы номер один».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина

Почему Ивлееву не пускают в ДНР?

Жители Донбасса записали видео, в котором негативно отреагировали на слухи о возможном приезде Анастасии Ивлеевой в регион. По их мнению, блогерша пытается обелить репутацию после своей «голой» вечеринки, участников которой в ролике называют «маргиналами».

«Госпожа Ивлеева, мы хотели бы порекомендовать не планировать впредь посещение ДНР, потому что у вас было 10 лет для того, чтобы совершить такой визит», — отметили участники записи.

Сообщалось, что Анастасия Ивлеева может запланировать поездку в ДНР. Так она планирует «отмыть» свою репутацию. По словам источников Telegram-канала BRIEF, в ходе визита Ивлеева, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».

Сенатор Айрат Гибатдинов предположил в разговоре с NEWS.ru, что блогер Анастасия Ивлеева могла бы работать в реабилитационных центрах для участников СВО. При этом он сомневается, что желание Ивлеевой и других участников ее «голой» вечеринки помогать армии является искренним.

«Вряд ли могут быть разговоры о реабилитации этих людей. Я не верю в их искренность. А вот бойцам и жителям освобожденных территорий они помогать обязаны — причем не просто деньгами. Пусть правда идут работать в реабилитационные центры, занимаются волонтерством, помогают в госпиталях», — сказал Гибатдинов.

Сенатор добавил, что участники скандального мероприятия не заслуживают такого пристального внимания. Он уверен, что все «извинительные» шаги от них будут «показухой».

«В любом случае все попытки участников и организаторов этого сатанинского бала реабилитироваться будут носить характер показухи, пускай займутся социально полезным делом, увидят реальность, посмотрят на то, как живут наши люди, пока они устраивают этот пир во время чумы», — заключил сенатор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Почему Киркорова могут изгнать из «Маски»?

Другой участник скандальной «голой» вечеринки, которого тоже «отменяли» и вырезали из новогодних эфиров, вернулся на федеральное ТВ. Певец Филипп Киркоров появился в пятом сезоне шоу «Маска» на НТВ. Продюсер и режиссер Виктор Кинн заявлял, что аудитория «Маски» может объявить бойкот и перестать смотреть музыкальное шоу из-за участия в нем певца. Появление артиста в составе жюри не означает, что общество его простило, добавил Кинн.

«Если зрители массово, например, объявят НТВ бойкот и не будут смотреть «Маску» из-за участия Киркорова, то канал может отказаться от Филиппа в жюри под нажимом аудитории», — констатировал Кинн.

Как считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, скоро критика Киркорова сойдет на нет из-за более важных для страны инфоповодов. По его мнению, руководство канала НТВ целенаправленно пригласило артиста в жюри шоу «Маска», поскольку понимало, что хейт в адрес музыканта поднадоест.

Модный аналитик Максим Зарипов предположил, что парик, в котором певец Филипп Киркоров появился в кресле члена жюри на шоу «Маска», стоит несколько десятков тысяч долларов. Эксперт отметил, что накладные волосы, вероятно, натуральные.

«У Киркорова всегда редели волосы, а он этого очень боится. Он же должен выглядеть как король. Это заметно, потому что у него другая структура волос совсем. Я думаю, что парик Киркорова натуральный. Скорее всего, заграничный, авторский и люксовый — он еще может себе такое позволить. Такие парики стоят несколько десятков тысяч долларов», — подчеркнул Зарипов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Аналитик предположил, что обычно выбирающий яркие и пестрые наряды певец сменил имидж ради возвращения лояльности публики после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

«У Киркорова никогда не было никакого стиля. Он одевался как попугай. Он человек-флюгер — угодливый, проявляющий гибкость в любой ситуации. После «голой» вечеринки Киркоров решил стать более брутальным: прическу изменил, одежду. Он хочет показать свою мужскую стать, весь в черном ходит. Он просто не хочет, чтобы отменялись его концерты», — заключил эксперт.

Тем временем в Сети появился фрагмент из реалити-шоу «Сокровища императора» с участием певца Филиппа Киркорова, которое снимали осенью 2023 года в Пекине. На опубликованных кадрах король российской поп-сцены бегает по китайской столице, держа в руках живого гуся.

Участие Киркорова в шоу оказалось под угрозой из-за скандала в связи с его участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Сперва продюсеры решили вырезать певца из отснятых материалов все фрагменты с певцом, но после его извинений и возвращения на экраны передумали. Артист вместе с другими участниками проекта бился за то, чтобы выиграть 14 млн рублей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявлял, что Киркоров переосмыслил свои «прежние ценности» и совершил попытку покаяния, отправившись выступать в Донбасс. По словам депутата, никто не ожидал такого поступка от артиста. Милонов назвал Киркорова молодцом и выразил уверенность, что это не разовая акция.

Еще в декабре телеведущий Владимир Соловьев заступился за двух артистов, принимавших участие в «голой» вечеринке. По мнению журналиста, «по-другому себя ведут» только Филипп Киркоров и Дима Билан. Он отметил, что певцы снабжали гуманитарной помощью зону СВО и неоднократно ездили туда. Соловьев призвал других участников скандальной тусовки «начать с простого» и пожертвовать деньги на нужды СВО. Телеведущий также пригласил звезд в Донбасс и попросил их взять с собой побольше гуманитарной помощи.

22 февраля Соловьев вновь заступился за Киркорова. Он назвал россиян, которые критикуют певца Филиппа Киркорова, «толстыми жирными жопами».

«Какая разница искренне, или не искренне Киркоров приехал в ДНР. Киркоров приехал туда и людям праздник принёс, а ты, сидя на диване своей толстой жирной жопой, Родину что ли защищаешь?» — возмущался Владимир Соловьев.

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