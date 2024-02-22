Названо самое подходящее занятие для Ивлеевой в зоне СВО Сенатор Гибатдинов: Ивлееву нужно отправить работать в реабилитационных центрах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева в представлении ИИ

Сенатор Айрат Гибатдинов предположил в разговоре с NEWS.ru, что блогер Анастасия Ивлеева могла бы работать в реабилитационных центрах для участников СВО. При этом он сомневается, что желание Ивлеевой и других участников ее «голой» вечеринки помогать армии является искренним.

Вряд ли могут быть разговоры о реабилитации этих людей. Я не верю в их искренность. А вот бойцам и жителям освобожденных территорий они помогать обязаны — причем не просто деньгами. Пусть правда идут работать в реабилитационные центры, занимаются волонтерством, помогают в госпиталях, — сказал Гибатдинов.

Сенатор добавил, что участники скандального мероприятия не заслуживают такого пристального внимания. Он уверен, что все «извинительные» шаги от них будут «показухой».

В любом случае все попытки участников и организаторов этого сатанинского бала реабилитироваться будут носить характер показухи, пускай займутся социально полезным делом, увидят реальность, посмотрят на то, как живут наши люди, пока они устраивают этот пир во время чумы, — заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что организатор скандальной вечеринки блогер Анастасия Ивлеева может запланировать поездку в ДНР. Так она планирует «отмыть» свою репутацию. По словам источников Telegram-канала BRIEF, в ходе визита Ивлеева, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».