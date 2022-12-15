Mash: Пугачева лишилась последнего бизнеса в России Налоговая служба закрыла компанию Пугачевой «АБП» в связи с банкротством

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Алла Пугачёва

Российская налоговая служба закрыла компанию Аллы Пугачевой «АБП» в связи с банкротством, передает Telegram-канал Mash. По его данным, это был последний бизнес Примадонны, который работал в стране после того, как артистка покинула Россию.

Фирма «АБП» (ну вы поняли) существовала с 2010 года. Через нее Примадонна проводила концерты и торговала вещами личного бренда. После эмиграции в Израиль дела остановились — в октябре Алла Борисовна подала заявление о банкротстве «АБП». Налоговая все проверила и закрыла компанию, — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Пугачева закрывает «АБП». Компания специализировалась на шоу-бизнесе и пользовалась большой поддержкой мэрии Москвы. Заявление о закрытии фирмы было подано 23 ноября.

Посредством «АБП» в 2010 году вела свою деятельность радиостанция «Радио Алла», в которой генеральным директором значится гендиректор певицы Елена Чупракова. Также компания занималась организацией концертов артистки, последний из которых состоялся в 2019 году.

Адвокат Андрей Алешкин сообщал, что Пугачева продолжает получать доход от деятельности в России благодаря ИП, приносящему до 60 млн рублей в год. Артистка будет связана бизнес-проектами с РФ до тех пор, пока не закроет в стране ИП и не отзовет разрешение на использование ее имени у обувного бренда, отметил юрист.