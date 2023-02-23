Шаман с травмой, Гагарина-краса: чем радовал «Концерт для настоящих мужчин»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN выступает на концерте

Вечером 22 февраля на столичной «ЦСКА Арене» прошел масштабный «Концерт для настоящих мужчин», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Ведущими праздничного мероприятия стали Мария Ситтель и Валдис Пельш.

На московскую сцену вышли SHAMAN (Ярослав Дронов), Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Зара, Валерия, Владимир Пресняков, Дмитрий Маликов, Стас Пьеха, группа «Земляне» и другие.

Не обошлось и без инцидентов: после концерта SHAMAN долго не выходил к журналистам, потому что поранил фалангу пальца, ему потребовалась медпомощь. Дронов остановил музыку, чтобы спеть вместе с аудиторией а капелла, и в ходе выступления набивал ритм пальцем по микрофону. Очередной удар оказался неудачным, и он получил травму.

Мощной энергетикой с концерта делится NEWS.ru.