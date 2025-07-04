В Москве резко сократилось число мест для купания

Роспотребнадзор запретил купание в 10 из 14 официальных зон отдыха столицы из-за опасного загрязнения воды. Купаться безопасно можно лишь в четырех локациях, пояснили в ведомстве.

В частности, плавать все еще можно на озере Белом (ВАО), Мещерском пруду (ЗАО), Пионерском пруду (ЦАО) и Тропаревском пруду (ЮЗАО). Полностью запрещено купание в зонах «Серебряный Бор-2» и «Серебряный Бор-3» (СЗАО), на озере Черном (ЗелАО) и Школьном (ЗелАО).

Зоны «Левобережье», пляж «Динамо», Головинские пруды и Большой Садовый пруд (все — САО) приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов и песка. Как уточняет ведомство, последние лабораторные анализы выявили превышение по микробиологическим показателям в запрещенных водоемах.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что территории всех закрытых для купания зон отдыха остаются доступны для посетителей. Здесь разрешен пляжный отдых (загорание), занятия спортом и другой досуг, не связанный с заходом в воду.

Ранее сообщалось, что на пляжах Анапы и Темрюкского района продолжается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. В то же время, по информации штаба, все остальные пляжи побережья — от Геленджика до границы с Абхазией и от поселка Тамань до Ростовской области — открыты и соответствуют санитарным требованиям.