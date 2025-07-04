Кабачковые оладьи, которые получатся у любого: проверенный и быстрый рецепт

Летом кабачки появляются в каждом холодильнике, и лучший способ их использовать — пожарить оладьи. Нежные внутри, с аппетитной корочкой снаружи, они подойдут и для обеда, и для ужина. Готовятся за считаные минуты, а съедаются еще быстрее.

Берите один кабачок среднего размера (где-то 400 г) и натрите крупно, слегка посолите (не переусердствуйте), отожмите жидкость. Вбейте к нему одной яйцо, засыпьте примерно 2–3 ст. л. муки, поперчите. По желанию добавьте пропущенный через чеснокодавку чеснок и любые специи — отлично подойдут паприка, итальянские травы, базилик.

Всю смесь осталось как следует размешать — тесто должно получиться густым. Жарить будем на предварительно разогретой сковороде с каплей подсолнечного или другого растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладушки по 2–3 минуты с каждой стороны, пока не подрумянятся. Подавайте горячими, со сметаной или йогуртом.

Совет: в кабачковое тесто можно добавить немного сыра и свежей зелени.

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