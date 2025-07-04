В России предложили бесплатно выдавать парадную форму ряду добровольцев СВО

Ветераны и инвалиды из числа добровольцев специальной военной операции должны иметь право на получение бесплатной парадной формы, заявил NEWS.ru председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, обмундирование призвано подчеркнуть их заслуги перед Родиной и обеспечить достойное представительство на официальных мероприятиях.

Сегодня добровольцы наравне с кадровыми военными выполняют важнейшие задачи в ходе СВО, многие из них награждены орденами и медалями, являются Героями России. Однако на торжественных мероприятиях они вынуждены появляться в полевой или повседневной форме. Закрепление права на бесплатное получение парадного обмундирования для ветеранов и инвалидов боевых действий из числа добровольцев, а также включение компенсации за пошив или покупку формы в перечень льгот станет важным шагом в признании их вклада в защиту страны, — сказал Резяпов.

Он добавил, что в парадном обмундировании следует использовать нашивки, шевроны или нагрудные знаки добровольческих формирований, а также ввести специальные элементы, например цветовые акценты или символику. По словам главы организации, это поможет визуально отличить добровольцев от кадровых военных, но не потерять торжественность.

Четкая регламентация ношения формы и наград поможет предотвратить случаи незаконного использования атрибутики и подчеркнет легитимность статуса участников СВО. Реализация предложений не только укрепит социальный статус добровольцев, но и повысит престиж службы в добровольческих формированиях, — добавил Резяпов.

Ранее заместитель министра обороны России Анна Цивилева предложила президенту РФ Владимиру Путину распространить льготу на получение образования на вдов погибших военнослужащих в зоне спецоперации. По ее словам, это не только поддержит сами семьи героев, но и даст возможность строить им достойное будущее.