«Знал бы, кто тебя несет»: бегающий с гусем Киркоров в Китае попал на видео Mash показал фрагмент реалити-шоу, где Киркоров бегает с гусем по Пекину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Telegram-канал Mash опубликовал фрагмент из реалити-шоу «Сокровища императора» с участием певца Филиппа Киркорова, которое снимали осенью 2023 года в Пекине. На опубликованных кадрах король российской поп-сцены бегает по китайской столице, держа в руках живого гуся.

По данным канала, участие Киркорова в шоу оказалось под угрозой из-за скандала в связи с его участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Сперва продюсеры решили вырезать певца из отснятых материалов все фрагменты с певцом, но после его извинений и возвращения на экраны передумали. Артист вместе с другими участниками проекта бился за то, чтобы выиграть 14 млн рублей.

Киркоров вернулся на телеэкраны после поездки в Донбасс. 18 февраля артист появился в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ. В этот раз вместо привычных ярких нарядов певец надел строгий черный костюм.

Также певец принял участие в телешоу «Конфетка» на канале ТНТ. В субботу, 24 февраля, артист исполнит композицию в дуэте с «не менее ярким» артистом. Представитель телеканала отметил, что в жюри будут Тимур Родригез, Ваня Дмитриенко и Клава Кока.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ранее заявил, что Киркоров переосмыслил свои «прежние ценности» и совершил попытку покаяния, отправившись выступать в Донбасс. По словам депутата, никто не ожидал такого поступка от артиста. Милонов назвал Киркорова молодцом и выразил уверенность, что это не разовая акция.