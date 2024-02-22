Киркоров вернулся в шоу на ТНТ после поездки в Донбасс Киркоров появится в шоу «Конфетка» на ТНТ после поездки в Донбасс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров после поездки в Донбасс появится в эфире телешоу «Конфетка» на канале ТНТ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В субботу, 24 февраля, артист исполнит композицию в дуэте с «не менее ярким» артистом. Представитель телеканала отметил, что в жюри будут Тимур Родригез, Ваня Дмитриенко и Клава Кока.

В эту субботу зрители увидят «главного Примадонна страны». Зрителей ждет возвращение в эфир телеканала Филиппа Киркорова, — говорится в релизе.

18 февраля Киркоров вернулся в эфир после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и впервые появился в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ. В этот раз вместо привычных ярких нарядов певец надел строгий черный костюм.

Позже певец Стас Костюшкин обвинил Киркорова в краже образа. Артист стал членом жюри в шоу «Маска» и ради этого надел черный парик, классический костюм и очки с прозрачными стеклами.

При этом пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская заявила, что не слышала об обвинениях Костюшкина в адрес исполнителя в воровстве образа «Виталика». Она не исключила, что певец не будет комментировать данную новость.