«Урок Пугачевой»: сенатор предложил лишить уехавших из России всего Сенатор Цеков предложил лишить «либералов и предателей» всего имущества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин

У уехавших из России граждан необходимо конфисковать все оставшееся в стране имущество через суд, таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. По его мнению, все изъятые владения должны достаться участникам военной операции на Украине. В частности, он предложил отсудить недвижимость у певицы Аллы Пугачевой. Цеков считает, что если конфисковать все имущество у уехавших россиян, это послужит для них уроком и впредь они не будут уезжать.

Эти либералы и предатели должны лишиться в России всего. Все имущество через суд необходимо конфисковать и пустить на помощь бойцам в зоне СВО. И у Пугачевой тоже надо, это будет всем хорошим уроком, — сказал сенатор.

Кроме того, он указал, что «поливание своей Родины грязью» должно подвергаться порицанию как в обществе, так и со стороны государства.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что эмигрировавшие из России граждане регулярно публикуют посты с проклятиями в адрес российской власти и пожеланиями поражения стране. По его мнению, такие действия должны рассматриваться как действия врагов общества и государства, которых следует отрезать от источников доходов и никогда больше не пускать в Россию. Исключения, по его мнению, возможны только в случае предварительного публичного раскаяния эмигранта, его амнистии или помилования.