«Дети под раздачу попали ни за что»: Лещенко о санкциях против «Юнармии» Лещенко о санкциях против «Юнармии»: дети попали под раздачу ни за что ни про что

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Лев Лещенко

Советский и российский певец Лев Лещенко заявил NEWS.ru, что в ситуации с санкциями Евросоюза против движения «Юнармия» «дети попали под раздачу ни за что ни про что». Исполнитель подчеркнул, что внесение организации в черный список ЕС — глупая борьба с идеологией.

Ну что тут комментировать... Это очередная глупость Евросоюза, глупая борьба с идеологией, а не с детьми, а дети попали под раздачу ни за что ни про что, — отметил Лещенко.

В четверг, 21 июля, Евросоюз ввёл новые санкции в отношении 57 физических и юридических лиц из России. Под ограничения попали, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов, актёры Владимир Машков, Сергей Безруков и другие. Также ограничительные меры были введены в отношении Сбербанка, в список попали фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и военно-патриотическое движение «Юнармия». Под европейские санкции попали и некоторые родственники отечественных предпринимателей, в отношении которых уже были введены рестрикции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала санкции Евросоюза в отношении России нелегитимными. По её словам, попытки давить на Москву не имеют никаких перспектив.

Ранее руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин заявил NEWS.ru, что внесение всероссийского движения «Юнармия» в санкционный список Евросоюза говорит о страхе Запада даже перед детьми из РФ. В партии подчеркнули, что боязнь объясняется еще и тем, что в РФ «не учат в школе менять пол и судиться с родителями».

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в январе, зарегистрировано 29 июля 2016 года по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России даст возможность членам новоиспеченного движения обучаться на базе своих объектов, говорится в материалах на сайте Минобороны РФ.