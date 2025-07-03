Знаменитый российский барабанщик умер после тяжелой болезни

Бывший барабанщик музыкальной группы «Автограф» Андрей Моргунов умер в результате тяжелой болезни, сообщили в пресс-службе коллектива. Отмечается, что ему было 62 года.

После тяжелой непродолжительной болезни умер Андрей Моргунов — первый барабанщик «Автографа» (1979 год). Светлая память, — говорится в публикации.

Моргунов родился в 1962 году. Кроме «Автографа» он также играл в ВИА «Вечный двигатель», затем был одним из лидеров группы «Новая коллекция».

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До этого сообщалось, что аргентино-американский композитор Лало Шифрин скончался в возрасте 93 лет. Отмечается, что смерть наступила из-за осложнений пневмонии. Он за свою карьеру получил четыре «Грэмми» и одну премию «Оскар». Он написал узнаваемую тему к франшизе «Миссия невыполнима» и музыку более чем к 100 другим картинам и телешоу.