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03 июля 2025 в 13:33

Знаменитый российский барабанщик умер после тяжелой болезни

Российский барабанщик Моргунов умер после тяжелой болезни

Андрей Моргунов Андрей Моргунов Фото: Социальные сети

Бывший барабанщик музыкальной группы «Автограф» Андрей Моргунов умер в результате тяжелой болезни, сообщили в пресс-службе коллектива. Отмечается, что ему было 62 года.

После тяжелой непродолжительной болезни умер Андрей Моргунов — первый барабанщик «Автографа» (1979 год). Светлая память,говорится в публикации.

Моргунов родился в 1962 году. Кроме «Автографа» он также играл в ВИА «Вечный двигатель», затем был одним из лидеров группы «Новая коллекция».

Ранее стало известно, что главный дирижер оркестра народных инструментов ансамбля «Березка» народный артист России Леонид Смирнов скончался на 86-м году жизни. Коллеги выразили соболезнования семье и близким музыканта.

До этого сообщалось, что аргентино-американский композитор Лало Шифрин скончался в возрасте 93 лет. Отмечается, что смерть наступила из-за осложнений пневмонии. Он за свою карьеру получил четыре «Грэмми» и одну премию «Оскар». Он написал узнаваемую тему к франшизе «Миссия невыполнима» и музыку более чем к 100 другим картинам и телешоу.

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