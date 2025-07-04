Россиянам объяснили, как не стать поневоле террористами-смертниками

Для того чтобы не стать невольным исполнителем теракта, не следует вестись на заманчивые предложения в Сети, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов, комментируя убийство бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова 36-летней матерью двоих детей. По его словам, следует пользоваться только проверенными ресурсами и устраиваться на работу в надежные организации.

Абсолютно мирная, гражданская профессия может повлечь за собой массу проблем вплоть до летального исхода, то есть ты невольно станешь террористом-смертником. Лучше всего пользоваться проверенными ресурсами и устраиваться на работу только в проверенные организации, где тебя точно не обманут и не будут использовать в качестве пособника террориста или шахида. Конечно, надо быть избирательным в знакомствах, связях и заманчивых предложениях. Ведь любое заманчивое предложение может иметь обратную сторону медали. И ни в коем случае нельзя клевать на предложения в интернете, — сказал Игнатов.

Как подчеркнул специалист, проявлять бдительность необходимо везде, так как даже сами курьеры часто не знают, что они доставляют. По словам Игнатова, привести взрывное устройство в действие можно дистанционно.

При этом можно наблюдать за курьером. Сейчас есть такие средства видеосвязи, что можно поставить мини-камеру, которую даже не видно. И весь путь курьера тот, кто находится за экраном компьютера, может прекрасно видеть. Он видит момент, когда можно привести в действие взрывное устройство, — добавил Игнатов.

Ранее появилась информация, что Пилавова подорвала 36-летняя Алена Ч. — мать двоих детей из Брянки Алчевского района Луганской области. Женщину использовали втемную. Вероятнее всего, она приехала в Луганск по заданию неизвестных лиц.