Названы сроки открытия авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией Лавров: прямое авиасообщение между РФ и Саудовской Аравией откроется в октябре

Запуск прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечен на октябрь 2025 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это поспособствует развитию туризма и деловых контактов между странами.

Он подчеркнул, что в прошлом году турпоток из Саудовской Аравии в Россию увеличился почти в шесть раз по сравнению с годом ранее. Кроме того, россияне в 2024-м совершили более 36 тысяч поездок в королевство.

Уверен, что дальнейшему наращиванию и туристических обменов, и контактов между деловыми кругами, и в целом контактов между людьми будет способствовать <…> открытие прямого авиасообщения <…>, а также соглашение об отказе от визовых требований, — подчеркнул Лавров.

Ранее Росавиация разрешила саудовской авиакомпании Flynas совершать регулярные рейсы из Эр-Рияда в Москву. Борты перевозчика смогут летать на этом направлении четыре раза в неделю с 1 августа до конца октября.